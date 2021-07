Lauantaina lämpötila kohoaa Pirkanmaalla vielä hellelukemiin, mutta tukalat helteet helpottava. Jopa vähäisiä sateita saatetaan saada.

Aamulehti

Pirkanmaan osalta kovimmat helteet väistyvät hetkeksi, ja sää muuttuu kohti tavanomaisempaa kesää.

Forecan päivystävän meteorologin Juha Föhrin mukaan Pirkanmaan alueella lämpötila saattaa vielä perjantaina nousta 25 asteeseen. Luoteesta saapunut ilmamassa voi aiheuttaa viileämpiä lukemia.

– Ei olla kuitenkaan menossa edes alle kahdenkymmenen asteen vaan sen yli , Föhr kommentoi.

Sen sijaan lauantaina lämpötila kohoaa hellelukemiin ja Pirkanmaan alueelle luvataan yli 25 astetta lämmintä. Sunnuntaina luonteesta virtaa jälleen viileämpää ilmaa ja luvassa voi olla jopa vähäisiä sateita.

– Sunnuntaina päivälämpötila on yli 20 astetta, mutta ei yli hellerajan. Varsin kesäistä se on Suomen mittakaavassa. Tietenkin luoteistuuli on ehkä se hallitsevin elementti. Myös jonkinlainen kapea sadealue kulkee Suomen ylitse, mutta se ei kauan kestä ja voi jäädä aika paikalliseksi.

Föhrin mukaan sadetta ei saada edes siinä mittakaavassa, että se juurikaan helpottaisi vallitsevaa kuivuustilannetta.

Torstaina helteet palaavat

Alkuviikosta helteet pysyvät vielä poissa ja lämpötila on noin parikymmentä astetta.

– Esimerkiksi maanantaina päivälämpötila riippuu pilvipeitteen paksuudesta. Ja sama koskee tiistaita. Keskiviikkonakaan mitään suurta muutosta ei ole.

Myös sateita saatetaan saada alkuviikosta, mutta ne ovat vähäisiä ja paikallisia. Torstaista helteet jälleen palaavat.

– Ei voi sanoa, onko loppuviikon kaikkina päivinä hellettä, mutta selvästi yli kaksikymmentä astetta on ainakin torstaina ja uudestaan lauantaina. Ei tässä kesä mihinkään häviä, Föhr summaa.