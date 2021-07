Ylittääkö lämpötila Suomessa eilisen ennätyksen – Tampereella mittari kipusi jo 31 asteeseen

Meteorologin mukaan tänään tullaan todennäköisesti rikkomaan eilisen helle-ennätys.

Aamulehti

Eilisen helle-ennätys saattaa mennä tänään taas rikki. Tämän kesän ennätys rikottiin eilen Hyvinkäällä, jossa mittarilukema nousi 33, 9 asteeseen.

– 34 asteen rikkoutuminen on tänään hyvin mahdollista, todennäköisesti tuossa Kymenlaakson suunnalla, kertoo ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa.

Lähimmäksi tätä lukemaa on Pirkanmaan alueella päästy tänä kesänä Jämsässä, jossa mitattiin 33,4 asteen lämpötila 22. päivä kesäkuuta.

Sorsa uskoo, että helleraja tulee tänään varmasti rikkoutumaan laajalla-alueella Suomessa. Ainoastaan Lapissa ollaan paikoin hellelukemien alapuolella. Pirkanmaallakin mentiin yli 30 asteen.

– Pirkanmaalla on todennäköisesti 31 astetta ylimmillään. Varmaan paikoin 32 astettakin, Sorsa summaa.

Torstaina iltapäivällä kello 13.30 Tampereen Härmälässä mitattiin jo 31asteen lämpötila.

Suomessa on ollut hellepäiviä peräkkäin nyt 28. Kyseessä on ennätyspitkä hellejakso. Lämpötila on noussut hellelukemiin heinäkuun jokaisena päivänä jossain päin Suomea. Pirkanmaalla hellettä on ollut 13 päivää yhtäjaksoisesti.