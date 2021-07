Lämmin sää piiskaa Pirkanmaata eikä loppua näy – Kuumaa ilmaa vyöryy Siperiasta Suomeen: Lapissa mitattiin korkein lämpötila sitten vuoden 1914

Meteorologi Jari Tuovinen kertoo, että Venäjällä rajan tuntumassa majaileva korkeapaine hallitsee säätä nyt suuressa osassa Eurooppaa. Lapissa mitattiin maanantaina tiettävästi kaikkien aikojen lämpöennätys.

Pirkanmaalla hätyytellään tänään jälleen kolmenkymmenen asteen lämpötiloja.

Kello 13 Tampereen Härmälän mittausasemalla mitattiin jo 26,8 asteen lukemat. Juupajoen mittausasemalla lämpötila liikkuu samoissa lukemissa. Jämsässä on vähän lämpimänpää, sillä siellä mitattiin 27,1 asteen lukemat kello 13.10.

Ilmatieteen laitos ennustaa, että 30 menee rikki Tampereella tänään viimeistään kello 18.

Pirkanmaalle on tällä hetkellä voimassa kolme eri varoitusta. Metsäpalovaroituksen takia avotulen teko on kielletty. Lisäksi voimassa ovat lämpimän sään takia hellevaroitus ja UV-varoitus. UV-säteily on tällä hetkellä voimakasta.

Myös muualla Suomessa on ennätyksellisen kuumaa: Utsjoen Kevolla on mitattu havaintoaseman uusi lämpöennätys, 33,5 astetta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Kyseessä on tiettävästi toiseksi korkein mitattu lämpötila Lapissa. Korkein lämpötila on mitattu Inarin Thulessa 34,7 astetta vuodelta 1914.

Kuumaa ilmaa Siperiasta Suomeen

Suomessa on alkamassa uusi helle- ja kuivuusjakso, ennustaa Ilmatieteen laitos. Korkeapaine maan itäpuolella ei ole hetkeen poistumassa, vaan jatkaa kuuman ilman kierrättämistä Siperiasta Suomeen.

Pirkanmaalla lämpötilat pysyvät seuraavinakin päivinä yli 25 asteen. Keskiviikko on näillä näkymin viikon kuumin päivä, kun lämpötila nousee Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Tampereella 27 asteeseen. Perjantaiksi ennustetaan Tampereelle sadetta ja 24 asteen lämpöä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan on kuitenkin mahdollista, että loppuviikolla pieni matalapaine liikkuisi Suomen yli Venäjälle. Tämä toisi jonkin verran sateita lähinnä maan keskiosiin.

– Vaikuttaisivat olevan vähän samoja alueita, joilla kesäkuun kolme rajuilmaa, Ahti-, Paula- ja Aatu-myrskyt, nähtiin, meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta toteaa.

– Maan etelä- ja itäosissa mahdolliset sateet jäisivät joka tapauksessa todella vähiin.

Suomessa ei ole heinäkuussa satanut vielä juuri lainkaan. Ainoastaan itä- ja kaakkoisrajalla on nähty muutamia pieniä sateita.

– Heinäkuu on kesäkuun tavoin alkanut todella lämpimänä. Käytännössä missään ei ole vielä satanut. Näyttäisi, että on alkamassa uusi kuivuus- ja hellejakso.

– Aalloista puhuminen kun on nykyään trendikästä muista yhteyksistä, sanottakoon, että Suomeen on nyt tulossa toinen aalto kuivuutta. Kuluva viikko näyttää tällä hetkellä aika pahalta sen osalta.

Tuovisen mukaan hellejakson pituuden ratkaisee, milloin korkeapaine Venäjällä purkautuu tai siirtyy.

– Tällä hetkellä korkeapaine dominoi säätä Keski- ja Itä-Euroopassa. Näyttää, ettei se ole hetkeen pakenemassa minnekään kauhean kauas, vaan tulee myös jatkossa vaikuttamaan suursäätilaan.

Korkeapaine tietää kuivaa säätä, sijaitsi se missä päin tahansa. Jos keskus kuitenkin siirtyisi vaikkapa Pohjoismaiden länsipuolelle, tulisi ilmaa Suomeen tällöin Jäämereltä eikä Siperiasta.

– Tämä ratkaisee, onko lämpöä 30 vai 15–20 astetta, Tuovinen sanoo.

Ennätyslämpimän kesäkuun sateet jäivät monin paikoin noin puoleen tavanomaisista sademääristä. Esimerkiksi maan etelä- ja keskiosissa kesäkuun tyypilliset sademäärät alittuivat reilusti useammin kuin ne ylittyivät.

– Muutamilla mittausasemilla oli toki rankkasateita, esimerkiksi Salossa satoi 67 milliä, joka on 15 milliä enemmän kuin kesäkuussa keskimäärin, Tuovinen sanoo.

– Isossa kuvassa paikkoja, joissa jäätiin noin puoleen tavallisista sademääristä oli huomattavasti enemmän kuin niitä, joissa päästiin tavanomaiseen tai ylitettiin se.

Kuivuus ei näy vesistöissä

Kuivuus ei ole vielä juurikaan näkynyt vesistöjen ja pohjavesien vedenkorkeudessa, Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) kerrotaan.

Pohjavesissä kuivuus näkyy viiveellä, muistuttaa hydrologi Jari Uusikivi Sykestä. Kevään jäljiltä pohjavesien korkeus oli keskimääräisellä tasolla, ja alkukesästä ne olivat paikoitellen jopa nousussa.

– Nyt tasot ovat kääntyneet laskuun, kuten ne kesällä aina kääntyvät. Toistaiseksi ollaan pääosin keskimääräisissä lukemissa, Uusikivi sanoo.

– Pohjanmaalla tosin näkyy, että on paikoitellen menty keskimääräisen tason alapuolelle.

Maan kosteus antaa Uusikiven mukaan osviittaa, että pohjavesien laskusuunta tule jatkumaan, mikäli sateita ei saada.

– Maa on paikoitellen jo aika kuivaa, mikä viittaa siihen, että myös pohjavesissä pintojen alenema jatkuu ja jopa kiihtyy, jos sateita ei tule.

Mikäli heinäkuu jatkuu vähäsateisena, voidaan kuun lopulla olla tilanteessa, jossa pohjavesien pinnat alkavat olla melko alhaalla. Tämä näkyy ensimmäisenä ihmisten pihakaivoissa.

– Varmasti tulee olemaan kaivojen vedensaannissa ongelmia, jos vähäsateinen sää jatkuu, Uusikivi toteaa.

Isompien vedenottamoiden saannille ei kuitenkaan vaikuta näillä näkymin olevan vaaraa.

Pintavesien korkeus on Uusikiven mukaan niin ikään pitkälti tavanomaisella tasolla. Kuivan sään jatkuessa myös järvien pinnat ja jokien virtaamat tulevat laskemaan.

– Pintavesien lämpötilat ovat jo nyt aika korkeita. Joillain paikoilla ollaan jopa lähellä havaintojaksojen korkeimpia lämpötiloja, Uusikivi kertoo.

– Ihan pohjoista Suomea myöten pintavedet ovat nyt hyvinkin lämpöisiä.

Näsijärvessä veden lämpötila on tällä hetkellä 24,8 astetta, joka on lähes seitsemän astetta pidemmän ajan keskiarvoa korkeampi.

Päivitys 5.7.2021 kello 15.50: Juttuun on päivitetty Lapissa mitattu mittaushistorian toiseksi korkein lämpötila.