Mariia Ruusunlahti julkaisi kaikille tarkoitetun vegaanikeittokirjan – vegaaniruokaan liittyy kolme harhaluuloa

Ruokakirjan tekeminen vei pari vuotta. Mariia Ruusunlahti sai painotuoreen kirjan käsiinsä muuttohulinan keskelle juhannuksen aikaan.

Vegaanikeittokirjasta on otettu 500 kappaleen painos. Mariia Ruusunlahden mukaan kauppa käy tasaiseen tahtiin.

Aamulehti

Vegaaniseen ruokavalioon liittyy kolme yleistä harhaluuloa. Mariia Ruusunlahden kokemuksen mukaan ajatellaan, että ruoka on tylsää ja vaihtoehtoja on vähän, vegaaniruoka ei täytä, eikä siitä saa riittävästi proteiinia.

”Mikään ei pidä paikkaansa”, sanoo Värikkäästi vege – vegaanista kotiruokaa kaikille -kirjan julkaissut Ruusunlahti.

Vegaanireseptejä kaikille

Omakustanteena julkaistu kirja on tarkoitettu kaikille ruuanlaittajille, jotka haluavat lisätä kasvisten osuutta ruokavaliossaan. Reseptejä voi myös täydentää lihalla, kalalla tai muulla ei-vegaanisella, jos niin haluaa.

Ruusunlahdelta on pitkään kyselty reseptejä ja kirjaa, kun hän on ollut kokkina muun muassa erilaisissa retriiteissä. Hän tarjoaa vain vegaaniruokaa. Tilaisuuksissa suurin osa aterioijista on sekasyöjiä, jotka ovat usein innostuneet tarjolla olleesta ruuasta.

Hän ottaa mielellään vastaan töitä, joissa on mahdollista olla tekemisissä niiden ihmisten kanssa, jotka syövät valmistettua ruokaa.

Ruusunlahti haluaa välittää sydämestään tulevan palon ruokaa kohtaan, ja myös ajatuksen, että hyvän ruuan valmistaminen onnistuu kaikilta.

Lempiruokaa hänen on hankala nimetä, mutta suosikkiaines on avokado. ”Voisin elää ihan puhtaasti avokadolla ja suolalla.”

”Ennen ruokani oli yleisilmeeltään kellertävän rusehtavaa ja lautasen reunalla väriä antoi pakollinen raaste tai kasvis”, kuvaa Ruusunlahti tilannetta ennen kuin hän ryhtyi vegaaniksi yksitoista vuotta sitten. ”Lautaseni heräsivät henkiin, nyt lautanen on täynnä väriä ja muotoa.”

Välillä iski uskonpuute

Ruokakirjan teko vei pari vuotta. Marraskuussa 2020 syntyi ajatus, että nyt olisi oikea aika kirjalle. Teos tuli painosta juuri ennen juhannusta samoihin aikoihin Tervakoskelle Janakkalaan muuttamisen kanssa.

Kirjan tekeminen otti välillä koville, kun mieleen nousi epäilyksiä, että mikä minä olen kirjoja tekemään. Nyt kun kirja on julkaistu ja myynnissä, on virinnyt ajatus toisesta kirjasta. Ruusunlahden haaveena on tehdä muistelumatkaa lapsuuteen ja nuoruuteen makujen kautta. ”Ruokaohjeet muuttaisin vegaanisiksi.”

Tervakoskelle Ruusunlahti ja hänen aviopuolisonsa Timo muuttivat juhannuksena. Kanta-Häme on pariskunnalle hyvä paikka asua, koska miehen työn kiintopiste on Hämeenlinnassa ja Mariia Ruusunlahden on helppo kulkea muualle Suomeen kokkikeikoille.

Asuinpaikan hyviä puolia on myös luonto ja rauha. Hienoa on myös veden läheisyys, Alasjärvi ei ole kaukana.

Kookoksiseen chili-kesäkurpitsakeittoon voi laittaa chiliä oman maun mukaan.

Keittoa, leipää ja salaattia

Kookoksinen chili-kesäkurpitsasosekeitto

pari valkosipulin kynttä

punaista chiliä (enemmän tai vähemmän oman sietokykysi mukaan)

1 sipuli (makea tai tavallinen)

noin 10 cm purjon vihreää vartta

oliiviöljyä tai jotain muuta kylmäpuristettua öljyä

1 – 1,5 l kesäkurpitsasuikaleita

noin 5 (– 7) dl vettä

ruususuolaa

sipulijauhetta

mustapippurirouhetta

1 dl (tai enemmän) kookoskermaa

Pyöräytä pilkottu chili ja murskatut valkosipulit kuumassa öljyssä. Lisää kuutioitu sipuli ja purjo, ja pehmennä miedolla lämmöllä hetki. Kevyesti seosta paistamalla saat halutessasi paahteisempaa makua keittoon. Lisää mausteet ja kesäkurpitsat sekoittaen muutamia minuutteja. Lisää vesi ja anna kiehua miedolla lämmöllä 10–15 minuuttia, kunnes kesäkurpitsat ovat pehmenneet. Kaada osa nestettä talteen ennen kuin kippaat kasvikset blenderiin. Lisää kookoskerma ja tarvittaessa keitinvettä ohentamaan keittoa. Tarkista suola. Kaada lautaselle annoksen päälle hieman kookoskermaa ja ripottele siemeniä.

Bataattirieskat (9 kpl) ja lehtikaalipesto

800 g bataattia

1,5 dl tattarijauhoa

1 rkl psylliumia

½–¾ tl ruususuolaa

Kuori ja kuutioi bataatit, keitä suolavedessä kypsiksi, noin 15 minuuttia. Jätä bataatteihin vain sen verran nestettä, että saat ne hyvin soseeksi esimerkiksi sauvasekoittimella. Lisää psyllium ja anna turvota 10 minuuttia. Sekoita soseeseen jauhot ja suola. Muotoile leivinpaperin päälle jauhotetuin käsin ohuita rieskoja ja pistele haarukalla. Paista 225 asteessa, kunnes pinta on saanut väriä.

5 dl silputtua lehtikaalia (tiiviisti mitta-astiaan painettuna)

kourallinen basilikaa

1 dl auringonkukansiemeniä

1 – 2 valkosipulin kynttä

¾ tl ruususuolaa

8 rkl oliiviöljyä

Soseuta tasaiseksi sauvasekoittimella esimerkiksi lasipurkissa. Lisää öljyä, jos pesto tuntuu liian paksulta.

Kvinoasalaatti (4–6:lle)

2,5 dl kvinoaa

ruususuolaa

currya

1 keltainen paprika

2 tomaattia

½ punasipuli

1,5 kurkkua

muutama aurinkokuivattu tomaatti

½ ruukkua tuoretta timjamia

kourallinen manteleita

3 valkosipulin kynttä

sipulijauhetta

kylmäpuristettua oliiviöljyä

vajaan puolikkaan sitruunan mehut

¾ tl ruususuolaa

Keitä huuhdeltu kvinoa currylla ja suolalla maustetussa vedessä. Kuutioi kasvikset isoon kulhoon. Lisää öljy, mausteet, suola, sitruunamehu ja mantelit. Sekoita ainesten sekaan keitetyt kvinoat ja tarjoa heti, kun kvinoa on vielä lämmintä.

Bataattirieskaa ja lehtikaalipestoa.