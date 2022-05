Kansainväliset suurmarkkinat tulivat Tampereelle – tarjolla on krokotiilihampurilaisia ja paljon elämyksiä: ”Tänne ei kannata tulla täydellä vatsalla”

Markkinat kestävät torstaista sunnuntaihin. Paikalla on eniten italialaisia, ranskalaisia ja saksalaisia kauppiaita. Mukaan on tullut yrittäjiä Australiasta asti. Tapahtumavastaava Ari Kallas kertoo, että teemana on ”rauhaa, ei sotaa”.

Kansainväliset suurmarkkinat ovat vierailleet Tampereella ennenkin. Tämä kuva on vuodelta 2020.

Aamulehti

Miksi ei lähtisi kansainvälisille suurmarkkinoille, kun siellä maailma tulee meidän luoksemme?

Markkinoilla on koko maailma pienoiskoossa, kertoo tapahtumavastaava Ari Kallas. ”Ei kannata tulla täydellä vatsalla. Tarjolla on kaikenlaista maisteltavaa ja elämyksiä laidasta laitaan”, Kallas sanoo.

Paikalla on suomalaisia ja ulkomaisia kauppiaita yli 30 maasta. Valikoima on Kallaksen mukaan monipuolinen. Eniten osastoja on Italiasta, toiseksi eniten Ranskasta ja kolmanneksi Saksasta. ”Pitkään oli epävarmaa, saako Ukraina osaston pystyyn, mutta se onnistui. Tarjolla on ukrainalaisia käsitöitä”, Kallas sanoo.

Paikalla on Ville Haapasalon hatsapurimobiili, josta saa hatsapureja, eräänlaisia georgialaisia juustoleipiä. Uutuutena on myös marokkolaista ruokaa myyvä osasto. Kotimaiset yrittäjät myyvät muun muassa Lapin herkkuja.

Kengurua ja kamelia

Kauimpaa ovat tulleet australialaiset, joilla on markkinoilla barbecue-osasto. Sieltä saa hampurilaisia kengurulla, krokotiililla tai kamelilla. ”Heillä on australialaisia herkkuja. Tervetuloa maistamaan krokotiilihampurilaista. Krokotiili tuo mieleen kanan lihan, mutta on vähän mureampaa.”

Ruoan lisäksi tarjolla on taidetta. Markkinoilla on yli tuhat taidemetallipatsasta. ”Täällä on 30 henkilön rinki eläköityneitä puolalaisia metallityön ammattilaisia. Mummoja ja pappoja, jotka tekevät taidetta pilke silmäkulmassa. Teoksia ei voi olla katsomatta ilman, että tulee hymy kasvoille.”

Markkinoilla työskentelee kaiken kaikkiaan 500 henkilöä. Yrittäjät tekevät yhteistyötä, vaikka kaikilla on erilaiset kulttuuritaustat. ”Teemana on peace, not war, eli rauhaa, ei sotaa. Pystymme kyllä hoitamaan yhdessä asioita.”

Kansainväliset suurmarkkinat ovat auki torstaista lauantaihin kello kymmenestä iltakahdeksaan. Sunnuntaina menoa voi tulla katselemaan kymmenestä iltakuuteen. Markkinat ovat Hämeenpuistossa ja levittäytyvät kuuteen kortteliin.