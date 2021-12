Joulupöydän perunalaatikoissa on isoja eroja – sekä testivoittaja että heikoimmin menestynyt yhden tähden laatikko olivat samalta valmistajalta

Raati arvioi kauppojen valmiit perunalaatikot.

Kiinteää perunamuusia tai lähes kastikemaisen löysää? Selvästi makeaa vai varovaisesti makeaksi maustettua?

Joulupöydän perunalaatikosta on monenlaista mielipidettä. Moni pitää parhaana juuri sitä laatikkoa, mihin on kotona tottunut: perinteisesti imellettyä tai sitä valmislaatikkoa, joka aina on ostettu.