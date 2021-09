Noin kolmasosalla ihmisistä on vatsa, joka ei totu palkokasveihin – Asiantuntija kertoo keinon, jolla sietokykyä voi totuttaa muutamassa viikossa

Tutkijat kehittävät parhaillaan teknologiaa, jolla vatsavaivoja aiheuttavia kuituyhdisteitä saadaan poistettua härkäpavusta. Se tekisi terveellisen palkokasvin käytöstä entistä houkuttelevampaa.

Härkäpapu on viime vuosina löytänyt tiensä ruokapöytiin uudestaan.

Pitkään unohduksissa ollut härkäpapu on viime vuosina löytänyt tiensä ruokapöytiin uudestaan. Sen sisällyttäminen osaksi ruokatottumuksia on nykyään vaivatonta, sillä ruokakauppojen valikoimista löytyy paljon helppokäyttöisiä härkäpaputuotteita. Vanha viljelykasvi on ollut jo jonkin aikaa myös aktiivisen ravitsemus- ja elintarviketutkimuksen kiinnostuksen kohteena.