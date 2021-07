Main ContentPlaceholder

Söitkö aamulla kaurapuuroa? Se selittää, miksi sinulla on nälkä nyt – haittansa on niin liian pitkillä kuin lyhyilläkin ruokailuväleillä

Ruoansulatus on monimutkainen ja tarkkaan säädelty prosessi, jonka tavoite on saada ruoan ravintoaineet imeytyvään muotoon. 3:5-sääntö on sopiva ruokarytmi aikuisille, sanoo asiantuntija.

Pelkkä kaurapuuro ei pidä kylläisyyttä kovin pitkään, sillä siinä on suhteellisen vähän energiaa verrattuna aikuisen energiantarpeeseen. Päälle kannattaa laittaa esimerkiksi marjoja, jotka sisältävät reippaasti kuitua.

Herätyskellon itsepintainen pirinä ilmoittaa, että on aika herätä uuteen päivään. Kello 7.30 olo tuntuu levänneeltä mutta nälkäiseltä, onhan edellisestä ateriasta vierähtänyt jo melkein 11 tuntia aikaa. Elimistön kannalta pitkä syömättömyyden jakso tarkoittaa, että elimistö on yön aikana ehtinyt siirtyä paastotilaan. Se hyödyntää energianlähteenään nyt maksan ja lihasten glykogeenivarastoja, joista aivot ja punasolut saavat käyttöönsä glukoosia.