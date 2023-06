Syyttäjä: Mies 3D-tulosti ja myi erityisen vaarallisia ampuma-aseita Tampereella

Osa aseista takavarikoitiin muiden rikosten tutkinnan yhteydessä. Mies on kiistänyt syytteen törkeästä ampuma-aserikoksesta.

STT

Syyttäjä vaatii vähintään kahden vuoden ehdotonta vankeutta miehelle, joka syyttäjän mukaan valmisti ja myi erityisen vaarallisia ampuma-aseita Tampereella. Syytteitä käsiteltiin maanantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Miestä syytetään törkeästä ampuma-aserikoksesta. Syyttäjän mukaan mies oli valmistanut ainakin kymmenen 3D-tulostettua FGC 9 -mallista itselataavaa kertatuliasetta sekä runsaasti erilaisia aseen osia.

Kaksi aseista takavarikoitiin miehen vuokraamista varastotiloista Tampereelta. Lisäksi aseita päätyi poliisin haltuun muun muassa muiden rikosten esitutkinnoissa.

”Ampuma-aserikosta on pidettävä törkeänä, koska rikoksen kohteena on ollut erityisen vaarallisia ampuma-aseita sekä suuri määrä ampuma-aseita ja aseen osia, rikoksella on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti sekä rikosta on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä”, syyttäjä kirjoitti haastehakemuksessaan.

Takavarikoidut osat ”pelkkää romua”

Ennakkovastauksessaan käräjäoikeudelle mies kiistää syyllistyneensä törkeään ampuma-aserikokseen, mutta myöntää perusmuotoisen ampuma-aserikoksen. Hän myöntää pitäneensä hallussaan kahta FGC 9 -mallista ampuma-asetta, mutta kiistää valmistaneensa niitä syyttäjän väittämää määrää tai myyneensä niitä eteenpäin.

Mies sanoo valmistaneensa ja myyneensä pelkästään lupavapaita osapaketteja, ei valmiita aseita tai luvanvaraisia osia. Hänen mukaansa aseiden luvanvaraiset osat ovat olleet asiakkaiden itse valmistettavissa tai netistä ladattavissa. Hän sanoo, ettei tiedä, kuka aseet on kasannut.

”Pajalta löytyneet luvanvaraisiksi väitetyt osat ovat epäonnistuneita aihioita, testi- ja harjoittelukappaleita, eivätkä ne ole luvanvaraisia aseen osia. Kyseiset esineet ovat pelkkää romua, eikä niistä ole mahdollista ampuma-aselain tarkoittamalla tavalla kasata toimivia ampuma-aseita”, mies sanoi.

Pääsyytetyn lisäksi kokonaisuudessa on syytettynä myös kolme muuta miestä lievemmistä rikoksista. Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa asiassa myöhemmin.