Pirkanmaata piinanneessa autiotalojen tulipalovyyhdissä mukana kymmenkunta paloa – tämä niistä tiedetään nyt

Poliisi on ollut vähäsanainen tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi. Pirkanmaata piinanneet tulipalot eivät kuitenkaan välttämättä rajoitu maakuntarajojen sisäpuolelle.

Aamulehti

Sisä-Suomen poliisilaitoksella on tällä hetkellä tutkinnassa kymmenkunta tulipaloa, jotka voidaan liittää aluetta kevään ja kesän aikana vaivanneeseen tahallaan sytytettyjen tulipalojen sarjaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Juvonen.

Juvosen mukaan poliisilla on epäillyn tekijän tai tekijöiden profiili ja tietyt piirteet, joiden perusteella poliisi katsoo, mitä tulipaloja tutkitaan osana sarjaa. Hän ei kuitenkaan kerro palojen ominaispiirteistä tarkemmin tutkinnallisista syistä.

”Ajatellaan esimerkkinä: jos näpistyksiä tapahtuu paljon keskustassa, osan niistä tekee sama tekijä ja osa on täysin erillisiä näpistyksiä. Myös niissä on tietyt elementit siitä, milloin voidaan sarjoittaa. Tässä on sama tilanne, eli tulipaloja on ollut huomattavan paljon Pirkanmaan alueella, mutta se ei tarkoita sitä, että ne kuuluvat saman tekijän alle”, Juvonen sanoo.

Mitä tiedetään?

Poliisi ei ole avannut, onko paloista epäiltynä yksi tekijä vai useampi.

Poliisilla on ollut aiemmin kiinniotettuna ainakin yksi henkilö, mutta Juvonen ei kommentoi, onko kiinniottoja tullut lisää. Polttajasta tai polttajista on olemassa profiili, mutta epäiltyjen määrää tai epäilyksen varmuutta ei ole voitu avata.

Aiemmin kerrottiin ainakin kolmen nuoren miehen seurueesta, joka poistui Kaukajärven seurakuntatalon luota sen syttyessä tuleen 20. huhtikuuta. Juvonen ei kommentoi, liittyykö seurue edelleen tutkintaan.

Millaisia paloja tutkitaan?

Monissa kevään ja alkukesän tulipaloissa leimallista oli se, että palanut rakennus oli yleisesti tiedetty autioksi. Rakennusten seiniä ovat peittäneet graffitit, ja niissä oli havaittu häiriökäyttäytymistä jo aiemmin. Useimmat rakennuksista olivat saaneet purkutuomion ennen kuin ne paloivat.

Palojen rikosnimike on muun muassa omaisuusvahingoista ja vaaran asteesta riippuen joko tuhotyö tai vahingonteko.

Rakennukset ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta syttyneet öiseen aikaan. Tulipalot ovat olleet yleensä jo täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle. Niistä ei kuitenkaan ole syntynyt henkilövahinkoja.

Tampereella kevään autiotalopalot sijoittuivat itäpuolelle kaupunkia. Paloja on kuitenkin ollut myös muissa kunnissa. Esimerkiksi viime viikolla Nokian Pitkässäniemessä paloi purkukuntoinen rakennus. Nokian poliisin tutkinnanjohtaja Marko Peltonen kertoi perjantaina, että tutkinnassa otetaan huomioon aiempi tuhopolttosarja, mutta palon liittymisestä sarjaan ei ollut varmuutta.

Mitä sarjaan voi liittyä?

Vuoden ensimmäinen usean palon sarja tapahtui, kun Kaukajärven seurakuntatalo paloi maan tasalle Tampereella. Samana viikonloppuna Messukylän ja Kaukajärven alueella tuhoutui myös kaksi varastorakennusta ja vanha autiotalo. Jo aiemmin keväällä oli jo kerrottu autiotalojen paloista Ylöjärvellä ja Pirkkalassa.

Huomiota herätti myös historiallisen huvilan palo Tampereen Santalahdessa. Samana yönä autiotalo paloi myös Tampereen Koivistonkylässä.

Kaikki kevään ja kesän palot eivät liity tulipalosarjaan. Aamulehti uutisoi aiemmin, että esimerkiksi Kangasalan vanhan ammatti­koulun palolla ei ole yhteyttä tulipalojen sarjaan. Aution ammattikoulun palosta on epäilty alle 15-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa.

Lue lisää: Kangasalan vanhan ammatti­koulun palolla ei ole yhteyttä tulipalojen sarjaan – poliisilla epäiltyjä, tämä heistä tiedetään

Myöskään Lempäälässä Höytämönjärven läheisyydessä sijainneen ladon paloa ei epäillä sarjan osaksi.

Myös viime vuonna selvittämättä jäi runsaan kymmenen palon sarja, jonka yhteyttä keväällä syttyneisiin paloihin on tutkittu.

Lue lisää: Pirkanmaata piinaava 14 tuhopolton sarja yhä täysi mysteeri: katso kaikki palopaikat – Tässä ovat viime vuosien traagisimmat tapaukset

MITÄ? Autiotalopaloja vuonna 2023 9.6. Nokia, Pitkäniementie 20.5. Tampere, Pahvitehtaanraitti ja Koivistontie 7.5. Ylöjärvi, Siivikkalantie 4.5. Urjala, Astalantie 11.4. Tampere, Hippoksenkatu 23.4. Tampere, Osuusmyllynkatu 23.4. Tampere, Juvankatu 21.4. Tampere, Osuusmyllynkatu 20.4. Tampere, Isolammenkatu 11.4. Pirkkala, Hahmontie 24.2. Ylöjärvi, Rinnekalliontie

Missä paloja on syttynyt?

Aamulehti on uutisoinut lähinnä Pirkanmaalla syttyneistä autiotalojen paloista. Autioita rakennuksia on kuitenkin palanut muuallakin. Esimerkiksi Keski-Suomessa Jämsänkoskella kerrottiin autiona olleen videobaarin palosta 22. toukokuuta.

Juvosen mukaan palo ei tiettävästi liity tulipalojen sarjaan. Ei kuitenkaan ole tiedossa, että teot noudattaisivat tiettyä maantieteellistä kaavaa.

”Näissä on tietyt elementit, mitkä yhdistävät. Se, että onko alueellista rajausta, niin ei välttämättä ole”, Juvonen sanoo.