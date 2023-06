Kati Siréniltä varastettiin Tampereella polkupyörä 10 minuutissa, ilmestyi myyntiin pikavauhtia – Näin tunnistat varastetun pyörän

Yhä useampi varastettu pyörä päätyy myyntiin nettiin. Kysyimme poliisilta ohjeita pyöräostoksiin nettikirpputoreilla.

Kati Siréniltä varastettiin polkupyörä 10 minuutin kauppareissun aikana Tampereen Hämeenkadulla. Vuorokauden kuluttua pyörä tuli Sirénille vastaan netin kirpputorisivustolla. Sirén tunnisti myynti-ilmoituksen yksityiskohdista pyörän olevan hänen, mutta kun hän yritti ostaa sitä takaisin hän huomasi pyörän menneen jo kaupaksi.

Sisä-Suomen poliisin rikosylikomisario Pasi Nieminen kertoo, että pyöriä varastetaan tällä hetkellä paljon ja tunnistaa myös Sirenin kuvaileman ilmiön, jossa pyöriä myydään netissä nopeastikin. Hän painottaa, että mikäli oma varastettu pyörä tulee kirpputorilla vastaan, on siitä syytä olla yhteydessä poliisiin.

Sirén kertoo tehneensä rikosilmoituksen varastetusta pyörästään heti, kun oli päässyt kotiin kauppareissultaan. Lisäksi hän teki poliisille ilmoituksen heti huomattuaan oman pyöränsä nettikirpputorilla. Hän kuitenkin ihmettelee, miksi rikosilmoituksen käsittelystä ei ole kuulunut mitään.

Asiaa kysyttäessä Nieminen kertoo, että lähtökohtaisesti rikosilmoituksen tekijään ollaan yhteydessä vain, jos rikoksen tekijä saadaan selville, varastettu pyörä löytyy tai rikoksen tutkinta jostain syystä keskeytetään.

”Mikäli tutkinnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä, rikosilmoituksen tekijä saa siitä kirjallisen päätöksen joidenkin viikkojen tai kuukausien kuluttua.”

Varovaisuus on tärkeää myös uutta pyörää nettikirpputoreilta etsiville. Nieminen painottaa maalaisjärjen käyttöä varastettujen pyörien erottamiseksi nettikaupoilla.

”Jos pyörä on epäilyttävän halpa, silloin kannattaa välttää sen ostamista. Jos ei ole esittää alkuperäisiä ostokuitteja tai muita dokumentteja pyörästä, pyörän lukko on selvästi vaihdettu tai rikottu tai kahta avainta ei ole, nekin on syytä huomioida.”