Vangittu parikymppinen mies odottaa syytteitä yli 400 petoksesta muun muassa S-pankkia koskevassa rikosvyyhdissä.

Poliisi on saanut valmiiksi verkkopankki­petoksiin liittyvän esitutkinnan. Kyse on petostapauksesta, jossa sadat suomalaiset menettivät rahaa sen jälkeen, kun he olivat haksahtaneet tietojenkalasteluun.

Rikoksista epäillään parikymppistä miestä, joka on ollut vangittuna jo joulukuusta lähtien. Tapausta ovat tutkineet Keskusrikospoliisi ja Lounais-Suomen poliisilaitos.

Nuorta miestä epäillään yli 400 törkeästä maksuväline­petoksesta. Poliisin mukaan hän kohdisti tietojenkalastelua pääosin S-pankin asiakkaisiin viime vuonna. Uhrien menetykset ovat poliisin tietojen mukaan yli miljoonan euron verran.

Rikokset toteutettiin samankaltaisesti ja pääosin ulkomailta.

Rikoskokonaisuudessa oli käytössä kikka, josta poliisi on monesti varoitellut viime vuosina.

Poliisi kertoo, että uhrit on saatu vierailemaan oikeaa verkkopankkia muistuttavilla valepankkisivustoilla, kun tekijä on ensin lähettänyt tekstiviestillä linkin sivustoon. Tekstiviestit on tehty siten, että ne ovat näyttäneet pankin lähettämiltä.

Viesteissä on sitten luotu kiireen tuntua ja kerrottu uhrille, miksi verkkopankkiin pitäisi kirjautua nopeasti linkin kautta. Uhri on syöttänyt verkkopankkitunnuksensa valesivustolle, ja epäilty on saanut haltuunsa uhrin pankkitunnukset.

”Kyse on valepankkisivustojen avulla toteutetuista tietojenkalastelu­pankkipetoksista. Puhumme tapauksista, jollaisia on ollut esilläkin, ettei esimerkiksi tekstiviesti­linkkien kautta tulisi kirjautua verkkopankkeihin”, kertoo tiedotteessa esitutkinta­kokonaisuuden yleisjohtaja, rikoskomisario Matti Airaksinen Keskusrikospoliisista.

Asia alkoi paljastua viime kesänä, kun Lounais-Suomen poliisissa huomattiin merkittävää kasvua S-pankin asiakkaisiin kohdistuvassa tietojenkalastelussa. Pian ilmeni, että tietojenkalastelu­sivustojen palvelimet sijaitsivat varsinkin Moldovassa.

Apuun saatiin Moldovan viranomaiset sekä Europol. Yhteistyön avulla vahvistui käsitys rikosten teknisestä toteuttamistavasta sekä siitä, että taustalla on sama toimija. Toimija myös yhdistyi useisiin tietoverkko­avusteisiin pankkipetoksiin eri puolella Suomea.

”Sama nuori mies liittyi myös pääkaupunkiseudulla ilmoitettuihin rahanpesu­rikoksiin, joissa esirikoksina oli pankkipetoksia”, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen kyberrikos­tutkintaryhmän ryhmänjohtaja, rikosylikonstaapeli Jami Toivonen.

Saman epäillyn tekijän perässä olivat siis samaan aikaan Helsingin, Sisä-Suomen, Lounais-Suomen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitokset, ja siksi pankkipetosten tutkinta keskitettiin Keskusrikospoliisin ja Lounais-Suomen poliisin tutkintaryhmälle.

Epäilty otettiin kiinni joulukuussa 2022 ja hän on ollut siitä asti vangittuna todennäköisin syin törkeistä maksuväline­petoksista epäiltynä. Niitä on kaikkiaan 421 kappaletta, ja tapaus siirtynyt syyteharkintaan.

Kokonaisuuteen liittyy vielä toinenkin osa, epäilty rahanpesu pääkaupunkiseudulla.

Poliisi epäilee, että useat eri rahanpesijät ovat avustaneet pankkipetosten uhrien varojen häivyttämisessä ulkomaalaisille tileille ja virtuaalivaluuttoihin. Varoja on kierrätetty myös tileiltä, jotka oli saatu pankkipetoksella hallintaan.

”Törkeistä maksuvälinepetoksista epäillyllä henkilöllä epäillään olleen osuutta myös rikoshyödyn pesemisen järjestelemisessä. Rikosten avulla hallintaan saatujen tilien lisäksi rahanpesutoimintaan on poliisin tietojen mukaan rekrytoitu useita muita henkilöitä, muun muassa nuoria, joita on houkuteltu mukaan vähättelemällä rahanpesuun liittyvää vastuuta”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin poliisilaitokselta.

Kokonaisuuden poikkeuksellisuus näkyy poliisin rikostilastoissa. Tässä yhdessä kokonaisuudessa siirtyi syyteharkintaan yli 400 törkeää maksuvälinepetosta, mikä vastaa suunnilleen samaa määrää kuin koko viime vuonna.

”Tietoverkkoja hyväksikäyttävä rikollisuus haastaa perinteiset rikostorjunnan järjestelyt. Tämänkaltaiset rikokset ovat pitkälti ammattimaista ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja siten suunniteltuja, että rikoksia olisi mahdollisimman vaikea tutkia ja selvittää”, sanoo Airaksinen.