Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion Valkeakosken laajasta seksuaalirikossarjasta – epäiltynä paikkakuntalainen mies

Oikeudessa käsitellyssä seksuaalirikoskokonaisuudessa on ollut yhteensä 118 asianomistajaa. He ovat pääosin 10–17-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Aamulehti

Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion Valkeakosken laajasta seksuaalirikossarjasta.

Valkeakoskelaisen vuonna 1996 syntyneen miehen epäillään syyllistyneen useisiin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin. Epäilty on ollut vangittuna vuoden 2021 syyskuun lopulta alkaen. Silloin hänet vangittiin epäiltynä 44:ään eri asianomistajaan kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Myöhemmin asianomistajia tuli lisää. Lopulta oikeudessa käsitellyssä seksuaalirikoskokonaisuudessa on ollut yhteensä 118 asianomistajaa. He ovat pääosin 10–17-vuotiaita lapsia ja nuoria, mutta joukossa on myös joitakin täysi-ikäisiä asianomistajia. Tekojen epäillään tapahtuneen vuosina 2016–2021.

Useita syytekohtia

Kokonaisuuteen sisältyy useita epäiltyjä seksuaalirikoksia: Törkeitä lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä kokonaisuuteen sisältyy 18 kappaletta, lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä 62 kappaletta, pakottamista seksuaaliseen tekoon 19 ja yrityksiä seksuaaliseen tekoon pakottamiseksi 21 kappaletta.

Syytekokonaisuuteen liittyy myös seksuaalipalvelujen ostamisia nuorelta, huumausainerikoksia, lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin, salakatselua, kunnianloukkaus, kiristys, laiton uhkaus ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen.

Syytteisiin sisältyy fyysistä seksuaalista kanssakäymistä joissakin syytekohdissa. Törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevissa syytteissä epäilty on ollut asianomistajan kanssa sukupuoliyhteydessä.

Törkeää raiskausta koskevan syytekohdan mukaan vastaajan epäillään olleen asianomistajaan sukupuoliyhteydessä ja käyttäneen teossa hyväksi asianomistajan päihtymystä, jolloin asianomistaja on ollut kykenemätön puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan.

Epäilty on pääosin kiistänyt teot.

Seksuaalirikosvyyhdin pääkäsittely alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa 16. helmikuuta 2023. Viimeinen pääkäsittelypäivä oli 15. toukokuuta 2023.