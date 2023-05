Moring tuomittiin muun muassa raiskauksista ja törkeistä vapaudenriistoista. Hän kiisti syytteet.

Helsingin käräjäoikeud tuomitsi Mika Moringin kuuden vuoden vankeuteen seksuaali-ja väkivaltarikoksista. Kuva on aiemmasta vangitsemisistunnosta Helsingin käräjäoikeudessa 23. joulukuuta 2022.

STT

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Mika Moringin, 51, kuuden vuoden vankeuteen seitsemään eri naiseen kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Yksi syyte raiskauksesta hylättiin, mutta 14 muuta rikosta luettiin hänen syykseen. Joukossa on muun muassa raiskauksia ja törkeitä vapaudenriistoja. Moring kiisti kaikki syytteet.

Moringia epäillään myös kahden kadonneen naisen taposta, mutta tänään annettu käräjätuomio ei liity näihin epäilyihin.

Metsästi päihtyneitä tai päihteillä houkuteltavissa olevia naisia

Käräjäoikeuden mukaan Moring liikkui tarkoituksellisesti ja suunnitelmallisesti kalliilla autollaan yöaikaan erityisesti prostituutiosta tunnetulla alueella sekä päihdeasuntolan ja sairaalan läheisyydessä etsimässä päihtyneitä tai päihteillä houkuteltavissa olevia naisia kyytinsä.

”Kyytiin tultuaan naiset ovat joutuneet jäämään vastoin tahtoaan vastaajan seuraan tämän asuntoon, autoon tai vuokramökille useiksi vuorokausiksi. Vastaajan menettelyyn on liittynyt ilmeinen pyrkimys seksuaaliseen kanssakäymiseen uhrien kanssa viime kädessä estämällä heidän poispääsynsä, käyttämällä väkivaltaa tai sen uhkaa ja saattamalla uhrit muutoin avuttomaan tilaan antamalla heille päihteitä sekä kiristämällä, alistamalla ja nöyryyttämällä heitä”, oikeus kirjoitti tuomiossaan.

Syytteiden mukaan Moring oli muun muassa luvannut ajaa naisen Helsingissä Kalliosta Mannerheimintielle, mutta olikin sen sijaan kuljettanut autoon sammuneen uhrin yli 250 kilometrin päähän Etelä-Savoon Juvalle, missä hänellä oli mökki vuokrattuna. Vapaudenriisto kesti yli kolme vuorokautta ja sen aikana Moring pahoinpiteli naista sekä raiskasi tämän useasti, syyttäjä sanoi.

Epäillään myös henkirikoksista, raiskaussyytteitä Kanta-Hämeessä

Moringiin kohdistuvat henkirikosepäilyt koskevat Varsinais-Suomessa elokuussa kadonnutta 28-vuotiasta naista ja syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla kadonnutta 35-vuotiasta naista. Poliisi julkisti joulukuussa Moringin nimen ja kuvan tietojen saamiseksi sekä mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi.

Sen jälkeen poliisi saikin useita ilmoituksia, jotka johtivat uusiin rikosepäilyihin.

Moringia vastaan on vireillä myös kaksi raiskaussyytettä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Tekoaika niissä on vuoden 2020 joulukuussa. Käräjäoikeus käsittelee syytteitä tällä viikolla.

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään.