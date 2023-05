Pirkanmaalla liikkuu ”italialainen kellokauppias” – näin hän yrittää huijata ihmisiä

Poliisille on tehty kolme rikosilmoitusta Pirkanmaalla kellokauppiaana esiintyvästä henkilöstä.

Pirkanmaan alueella on liikkunut alkuvuoden ajan mieshenkilö, joka esiintyy italialaisena kellokauppiaana.

Rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista vahvistaa, että poliisille on tehty kolme rikosilmoitusta kellokauppiaana esiintyvästä henkilöstä.

”Ensimmäinen rikosilmoitus on tullut helmikuussa, toinen maaliskuussa ja tuorein huhtikuussa. Ne on kirjattu rikosnimikkeellä petos tai lievä petos. Puhutaan muutamista satasista henkilöä kohden”, Nieminen kertoo.

Niemisen mukaan poliisin tiedossa olevat tapaukset ovat sattuneet Tampereen keskustassa, Pirkkalan Citymarketin läheisyydessä sekä Linnainmaalla. Mies on lähestynyt uhreja keskustassa sekä parkkipaikoilla.

Poliisi ei ole vielä onnistunut selvittämään kauppiaan henkilöllisyyttä, mutta on tutkinut alueiden valvontakameramateriaaleja.

Tämän hetkisten tietojen mukaan mies liikkuu valkoisella Volvolla, jossa on ruotsalaiset rekisterikilvet. Niemisen mukaan vaikuttaa siltä, että henkilö jatkaa kaupustelupuuhiaan yhä.

Myyjä esiintyy vakuuttavasti

Tamperelainen Eetu Kaskela kertoo kohdanneensa kellokauppiaan Leinolan Salen läheisyydessä 28. huhtikuuta ja sanoo, että kauppias esiintyi hyvin vakuuttavasti.

”Parkkipaikalle kurvasi tyylikkään näköinen mies vuokra-autolla ja kertoi olevansa italialainen kelloedustaja. Hän kertoi olevansa lähdössä Sveitsiin, mutta ei voisi ottaa kelloja sinne mukaan, koska joutuisi maksamaan jonkun tullimaksun, mikä ei olisi hänelle taloudellisesti kannattavaa”, Kaskela kertoo.

Kaskelan mukaan miehellä oli kiire päästä kelloista eroon ja yritti myydä kolme kelloa kerralla yhteishintaan 279 euroa. Maksu haluttiin käteisellä.

”Myyjä esitteli nettisivujaan, ja oli myös käyntikortit ja esitteet, joita hän näytti mutta ei antanut mukaan. Käyntikortissa oli Seikon ja mainoslehtisessä Kultajousen logo”, Kaskela kertoo.

Kaskelan mukaan kauppias oli hyvin vakuuttava käytöksessään, tyylikäs sekä fiksun oloinen eikä vaikuttanut mitenkään epäilyttävältä. Kaskela oli itsekin aikeissa ostaa kellon, mutta tuli toisiin ajatuksiin tehtyään Google-haun myyjän esittelemistä kelloista.

”Googlessa tuli aika nopeasti vastaan Martyn Line -huijaus, ja netissä luki, että sama tyyppi on joskus aiemmin kaupannut työkaluja. Jos en olisi ruvennut googlettamaan, ihan hyvin olisin itsekin voinut lähteä ostamaan. Onneksi olen sen verran skeptinen”, Kaskela sanoo.

Rikosylikomisario Niemisen mukaan on olennaista tiedostaa, että myyjien puheet ovat uskottavia, he käyttäytyvät ystävällisesti ja heidän tavoitteenaan on saada mahdollisimman paljon tavaraa myytyä. Poliisin viesti asiasta on selvä.

”Poliisi ei missään tapauksessa suosittele tekemään extempore-ostoksia tuntemattomilta ihmisiltä käteiskaupalla”, Nieminen korostaa.