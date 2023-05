Poliisi varoittaa huijauksesta, jossa tekaistulla lapsen hädällä on hankittu rahaa – Pirkanmaalla maksettu jopa 20 000 euroa: tällainen huijaus on

Pirkanmaalla huijauksia on tehty noin 20. Tutkinnanjohtaja, Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Antti Uusipaikka kertoo, että ilmi tulleet tapaukset ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu.

Aamulehti

Pirkanmaalla sekä muualla Suomessa on tullut ilmi useita tapauksia, jossa ihmisiltä on huijattu jopa useita tuhansia euroja tekeytymällä huijatun lapseksi tai lapsenlapseksi. Pirkanmaalla tapauksia on tullut poliisin tietoon noin 20.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Antti Uusipaikka kertoo, että huijarit ovat lähestyneet huijatuksi tulleita tekstiviestillä tai Whatsapp-viestillä.

Viestissä sukulaisina esiintyneet huijarit ovat kertoneet viestin vastaanottajalle, että oma puhelin on rikkoontunut ja numero on vaihtunut. Samalla huijarit ovat kertoneet rahantarpeen olevan kiireinen.

Uusipaikka kertoo, että kyseessä ei ole ollut yksittäinen viesti, vaan rikokset tai niiden yritykset ovat perustuneet useampaan viestiin ja viestinvaihtoon tekijän ja huijatuksi joutuneen välillä.

Suuria summia huijareille

Pirkanmaan alueella huijarit ovat onnistuneet saamaan yksittäiseltä henkilöltä sadoista euroista jopa noin 20 000 euroon. Monessa tapauksessa rahasiirtoja on ollut useampia.

Ainakin osassa Pirkanmaan tapauksia huijatuksi tulleet ovat ottaneet myös lainaa, jotta he ovat voineet maksaa huijarille, joka on sepittänyt valheellisen tarinan esimerkiksi hankalaan tilanteeseen joutuneesta lapsesta tai lapsenlapsesta.

Uusipaikka kertoo, että poliisilla on tapauksiin liittyen epäiltyjä, joita on myös kuulusteltu.

Osassa tapauksia tutkinta on jo pitkällä. Uusipaikan mukaan tämä ei tarkoita sitä, että huijaukset loppuisivat. Tästä kertoo esimerkiksi se, että viimeisin tiedossa oleva huijaus on torstailta 4. toukokuuta. Uusipaikka arvioi, että huijauksia on varmasti nyt ilmi tulleita tapauksia enemmän.

Uusipaikka muistuttaa, että vieraasta numerosta tulevat rahapyynnöt ovat aina hälyttäviä, eikä kenellekään pidä siirtää rahaa varmistamatta pyynnön aitous. Lähiomaista tulisi tavoitella myös ensin tämän omasta numerosta.

Varoja pelastettu

Osassa tapauksia huijatuksi joutuneiden varoja on pystytty kokonaan tai osittain pelastamaan, vaikka useimmiten asianomistaja ei saa siirtämiään varoja takaisin.

Uusipaikka sanoo, että heti, jos epäilee joutuneensa huijauksen kohteeksi, rikoksen uhrin tulee olla yhteydessä omaan pankkiinsa, jotta pankilla on mahdollisuus pysäyttää tilisiirto ja turvata varat.

Rikoksen uhrin pitää tehdä myös rikosilmoitus mahdollisimman pikaisesti.