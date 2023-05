Kolme nuorta miestä saapui samalla kyydillä Prisman parkkipaikalle. Siellä syntyi välikohtaus, jonka seurauksena yksi miehistä kuoli.

Aamulehti

Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsitellään tiistaina epäiltyä murhaa, joka tapahtui Tampereen Lielahdessa 17. tammikuuta.

Kyseessä oli puukotus, joka tapahtui Lielahden Prisman parkkipaikalla. Tapaukseen liittyy kolme nuorta tamperelaismiestä, jotka olivat tulleet samalla kyydillä parkkipaikalle. Yksi on uhri ja toinen epäilty tekijä. Kolmas oli hetken aikaa kiinniotettuna, mutta poliisi vapautti hänet, eikä häntä epäillä rikoksesta.

Aluesyyttäjä Hanna Ikonen nosti 25. huhtikuuta syytteen epäiltyä tekijää vastaan. Ikonen vaatii epäillylle rangaistusta murhasta.

Murhan tunnusmerkistöön kuuluvat esimerkiksi teon vakaa harkinta, erityisen raaka tai julma tekotapa tai se, että henkirikos on tehty vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen. Jos rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava murhasta vankeuteen elinkaudeksi.

Asian käsittely alkaa käräjäoikeudessa kello 9 tiistaiaamuna. Aamulehti seuraa oikeudenkäyntiä tässä päivittyvässä jutussa.