Parkkihallista autosta loukkaantuneena löytynyt nainen kuoli – Poliisi tutkii murhana

Huhtikuun puolivälissä autosta Helsingissä löytynyt vakavasti loukkaantunut nainen on kuollut vammoihinsa. 49-vuotias mies on vangittu epäiltynä teosta.

Vakavasti loukkaantunut 37-vuotias nainen löytyi pysäköidystä autosta parkkihallissa Helsingin Pikku Huopalahdesta huhtikuun puolivälissä. Naista oli ammuttu.

Uhri menehtyi vammoihinsa keskiviikkona 3. toukokuuta. Asiasta tiedotti Helsingin poliisi.

Rikos tapahtui 19. huhtikuuta. Uhrin löysivät hänen omaisensa. Nainen oli ollut loukkaantuneena autossa jo pidemmän aikaa.

Teosta epäilty 49-mies on vangittu. Miestä vangittiin epäiltynä tapon yrityksestä. Uhrin kuoleman ja tutkinnassa ilmenneiden suunnitelmallisuudesta kertovien seikkojen myötä rikosnimike on muuttunut murhaksi.

Miehellä on historiaa lähisuhdeväkivallassa ja hänet on aiemmin määrätty lähestymiskieltoon puolisoaan kohtaan, joka on kertonut kokemastaan väkivallasta.

Hakemuksessa hän kertoo vuosina 2020 ja 2021 sattuneista tapauksista, joissa mies on lyönyt häntä kasvoihin ja uhannut esimerkiksi puukottaa naista 40 kertaa, mikäli tämä eroaa hänestä.

Viimeisellä vuonna 2021 mainituista kerroista nainen soitti poliisit, kun mies kiskoi häntä hiuksista ja pariskunnan lapsi keskeytti teon. Lähestymiskielto on kumottu viime vuonna puolison pyynnöstä.

Käräjäoikeudessa on vireillä epäiltyä pahoinpitelyä koskeva asia.

Poliisi ei ole ottanut kantaa uhrin ja miehen väliseen suhteeseen.