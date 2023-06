Main ContentPlaceholder

Uutta tietoa henkirikos­mysteeristä Tampereella – Surmassa on täysin poikkeuksellisia piirteitä, nyt poliisi katsoo sitä uusin silmin

Tampereen Hervannassa vuonna 2011 tapahtuneen kiinalaisnaisen selvittämättömän henkirikoksen tutkinnanjohtaja on vaihtunut, ja poliisilla on rikoksesta ”tietynlainen näkemys”. Nyt kaivataan lisää tietoja henkilöstä, jonka liikuskelu metsässä herätti ihmetystä. Myös Kiina-kytköksiä on tutkittu. Heti rikoksen tapahduttua paikalle tuli runsaasti poliiseja, mutta tekijä ei jäänyt haaviin. Aamulehden tietojen mukaan Hervannassa tapahtui surmapäivänä myös erikoinen tapaus, jossa kiinalainen työntekijä katosi mystisesti pariksi päiväksi.

Sisä-Suomen poliisin väkivaltarikosryhmän rikosylikonstaapeli Vesa Mäkinen (vas.) ja rikoskomisario Jari Luoto seisovat Tampereen Hervannan Näyttämönpuistossa suurin piirtein siinä kohdassa, jossa hätääntyneen miehen nähtiin juoksevan alas rinnettä nurmikentän poikki.

Aamulehti Aurinko paistaa metsäiselle kävelyreitille Tampereen Hervannassa. Kaksi pikkupoikaa pyöräilee, nainen lenkkeilee. Tämän kävelyreitin reunaan surmattiin 42-vuotias kiinalainen nainen Yuqing Yin maanantaina 5. syyskuuta 2011. Naisen kenkä ja kamppailun jälkiä jäi pienen nyppylän rinteeseen, toinen kenkä putosi parin metrin päähän nyppylän päälle.