Tampereella pelkoa aiheuttavasta koirasta tehtiin rikosilmoitus

Järjestyslain mukaan koira on pidettävä taajamassa kytkettynä.

Aamulehti

Tampereen Kaupissa vapaana omistajan tai haltijan kanssa ulkoilevasta koirasta on tehty poliisille tiistaina rikosilmoitus. Tilanne ei ole tavaton, sillä vastaavista tilanteista rikosilmoituksia voi kertyä Tampereen alueelta kymmeniä vuodessa.

Poliisin sähköiseen palveluun tehtiin 25. huhtikuuta rikosilmoitus Kaupissa vapaana liikkuvasta koirasta. ”Siitä on rikosilmoitus kirjattu meille ja asia tutkitaan”, sanoo komisario Maijastiina Tammisto Sisä-Suomen poliisista.

Kaupin koirasta on kannettu viime päivinä huolta myös sosiaalisen median Tampere-ryhmissä.

Kauppi on taajama-aluetta. Tammisto kertoo, että koirakuria säätelee järjestyslaki, jonka mukaan koira on pidettävä taajamassa aina kytkettynä. Lisäksi metsästyslain mukaan koira on pidettävä kaikkialla kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä 1.3.–19.8. esimerkiksi lintujen pesimärauhan vuoksi. Myös rikoslaissa on säädetty eläimen vartioimatta jättämisestä. Poikkeuksiakin on, kuten avustaja- ja opaskoirat.

Jos vapaana taajama-alueella liikkuva koira ei aiheuta vaaraa, sen vapaana pitämistä tutkitaan järjestysrikkomuksena. Silloin poliisi voi määrätä rangaistukseksi rikesakon, joka on 40 euroa.

”Järjestysrikkomuksia siitä, että omistajana tai haltijana ei ole pitänyt eläintä kytkettynä, on Tampereen alueelta vuoden sisällä kirjattu alle kolmekymmentä”, Tammisto kertoo.

Välitön uhka vaatii soiton

Jos koiranomistaja on välinpitämätön, hän voi jatkaa tapaansa, ja poliisin ennakoiva puuttuminen siihen on Tammiston mukaan vaikeaa. ”Jos koetaan, että on iso ja pelottava koira, totta kai on ikävää, että siihen ei sen paremmin päästä puuttumaan.”

Tammisto sanoo, että jos kyseessä ei ole välitön uhka, kannattaa ottaa ensin itse kontaktia ihmiseen, joka pitää koiraa vapaana. ”Ystävällisesti voi kysyä, että otatko koiran kiinni.”

Välitön vaara muuttaa tilanteen. ”Jos on olemassa riski, että koira tekee jotain, tai jos koiraa esimerkiksi usutetaan päälle, voi olla mahdollista saada partio paikalle soittamalla hätäkeskukseen”, Tammisto kertoo.

Koiria pelkäävä voi reagoida hyvinkin herkästi. ”Tämä pitäisi koiraihmistenkin ymmärtää”, Tammisto sanoo.