Rikos

Tällainen on tyypillinen tuhopolttaja: asiantuntija kertoo, mistä hänet tunnistaa – yksi ihmistyyppi korostuu selvästi

Tampereen seudulla on sattunut useita tahallisesti sytytetyiksi epäiltyjä tulipaloja lyhyen ajan sisään. Aihetta tutkinut Helinä Häkkänen kertoo, että tyypillisesti tuhopolttajat ovat keskenään usein hyvin samankaltaisia. Nyt hän kertoo, millaisia yksityiskohtia tuhopolttajista on saatu selville ja mitä he yrittävät teoillaan saavuttaa.

Pirkanmaalla tutkitaan useita tulipaloja. Poliisin mukaan on syytä epäillä, että palot on sytytetty tahallaan. Tuhopolttajan jäljille on kuitenkin vaikea päästä, sanoo kriminaali- ja oikeuspsykologian dosentti.

Aamulehti Yöllisiä autiotalopaloja pitkin Pirkanmaata, tulipalojen rypäs Itä-Tampereella ja tuoreimpana tulen tuhoama vanha ammattikoulu Kangasalla. Selvittämättömät ja tahallaan sytytetyiksi epäillyt tulipalot puhuttavat taas Pirkanmaalla.