Vantaan vankilassa tapahtuneesta raa’asta murhasta elinkautinen molemmille syytetyille – olivat teon aikaan syyntakeisia

Oikeuden mukaan molemmat syytetyt myös raiskasivat uhrin.

STT

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 20- ja 24-vuotiaat miehet Vantaan sellimurhasta elinkautisiin vankeusrangaistuksiin. Oikeuden mukaan molemmat syytetyt kohdistivat viime vuoden tammikuussa Vantaan vankilan matkasellissä uhriin pitkäkestoista ja monimuotoista väkivaltaa. Miehet tuomittiin myös uhriin kohdistuneesta törkeästä raiskauksesta.

Oikeuden mukaan väkivallan alkuperäisenä motiivina oli erheellinen tieto siitä, että uhri olisi syyllistynyt lapsen raiskaamiseen.

Väkivallan aloitti nuorempi syytetty tammikuun 25. päivänä 2022. Oikeuden mukaan tuolloin hän myös raiskasi uhrin wc:ssä harjan varrella. Mies jatkoi uhrin pahoinpitelyä vielä seuraavana päivänä.

Vanhempi syytetty siirrettiin matkaselliin 26. tammikuuta iltapäivällä, jolloin kaksikko ryhtyi pahoinpitelemään uhria yhdessä. Oikeuden mukaan väkivalta koventui ja raaistui. Tekijät lietsoivat toisiaan, ja myös vanhempi syytetty raiskasi uhrin.

”Asianomistajaa on lyöty, potkittu, viilletty, poltettu vedellä ja tupakalla, hänen ihoaan on revitty, hänet on pakotettu nielemään tupakoita ja juomaan sekä virtsaa että pesuainetta. Asianomistaja on pakotettu kirjoittamaan itsemurhakirjeen ja viiltämään omia ranteitaan”, oikeus toteaa tiedotteessa.

Toinen piti kiinni toisen tukehduttaessa uhrin

Oikeuden mukaan vartijat kävivät sellillä iltakymmenen aikaan. Abshir Diini Muye, 20, meni heitä ovelle vastaan ja varmisti, etteivät muut sellissä olijat viestitä vartijoille tapahtumista. Oikeuden mukaan tämän jälkeen Muye tukehdutti uhrin Perttu Oskari Pyynösen, 24, pitäessä tästä kiinni.

Oikeus katsoi, että tuomitut toimivat yhteisin vaikuttimin, harkitusti ja suunnitelmallisesti.

”Vastaajilla on teon aikana ollut aikaa harkita tekoaan ja luopua siitä, mutta he ovat jatkaneet sitä, vaikka he ovat mielentilatutkimuksenkin perusteella olleet kykeneviä toimimaan toisinkin.”

Väkivalta aiheutti uhrille pitkäkestoista ja voimakasta kärsimystä. Henkirikosta on oikeuden mukaan pidettävä raakana ja julmana.

”Asianomistaja on ollut puolustuskyvytön eikä ole antanut teolle mitään syytä.”

Syytetyt kiistivät oikeudessa murhasyytteen. Heille tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan he olivat teon aikaan syyntakeisia, eli ymmärsivät tekonsa seuraukset.

Vankilan toiminnasta esitutkinta

Vankilan toiminnasta henkirikoksen tapahtuma-aikaan on käynnissä esitutkinta. Vartijat ovat kertoneet, ettei heillä ollut mitään tietoa matkasellin tapahtumista. Tutkinnanjohtaja Tero Tyynelä sanoo, että tutkinnassa on saatu jotain selvyyttä siihen, miten väkivallanteko on päässyt tapahtumaan valvotussa tilassa. Hän ei kuitenkaan vielä kommentoi tutkinnan tuloksia, rikosnimikettä tai epäiltyjen määrää.

Esitutkinnassa on Tyynelän mukaan tehty lähes 20 kuulustelua, ja kuulusteluja on määrä jatkaa.