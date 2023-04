Ullanlinnan henkirikoksen uhri kuoli voimakkaaseen väkivaltaan

Uhri kuoli voimakkaan väkivallan seurauksena viime joulukuussa. Poliisi epäilee uhrin aviopuolisoa murhasta.

Helsingin Ullanlinnan henkirikoksen esitutkinta on loppusuoralla. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Lehtonen Helsingin poliisista kertoo, että tutkinta on tarkoitus saada päätökseen huhti–toukokuun vaihteen tietämillä.

Henkirikoksen uhri kuoli voimakkaan väkivallan seurauksena. Asiasta kertoi ensin Ilta-sanomat.

”Lääketieteellisen tutkimuksen tulokset ovat vahvistaneet poliisin käsitystä siitä, että surmassa on käytetty voimakasta väkivaltaa”, Lehtonen kertoo torstaina aamulla. ”Sen sijaan niiden löydösten perusteella ei voida ehkä ajatella, että kyseessä olisi ollut erityisen raaka tai pitkäkestoinen teko.”

Tutkitaan yhä murhana

Tutkinnallisista syistä Lehtonen ei halua avata tarkemmin surman tekotapaa ”Se saattaa vaarantaa esitutkintaa. Varmuuden vuoksi pidän itselläni tiedon. Kyseessä on kuitenkin sen verran vakava rikosepäily.”

Vuonna 1975 syntynyt nainen surmattiin Helsingin Ullanlinnassa viime joulukuussa. Poliisi epäilee henkirikoksesta naisen vuonna 1974 syntynyttä aviomiestä.

Epäilty on myöntänyt aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman, mutta hän on kiistänyt teon tahallisuuden ja kertonut sen olleen vahinko. Lehtonen pitää epätodennäköisenä, että teko olisi ollut vahinko. Poliisi tutkii tapausta murhana.

”Tämä [voimakas väkivalta] on vahvistanut meidän näkemystämme siitä, että kyse on vähintäänkin taposta, tahallisesta henkirikoksesta, ei vahingosta, johon epäilty on kuulusteluissaan viitannut.”

Epäily taloudellisesta motiivista

Poliisi epäilee, että teon taustalla on taloudellinen motiivi. Poliisin tekemässä laite-etsinnässä heräsi epäilys, että mies olisi ryhtynyt jonkinlaisiin taloudellisiin järjestelyihin ennen henkirikosta.

Sen osalta tutkimukset ovat vielä kesken, Lehtonen sanoo. ”Haluan korostaa, että tutkimus voi myös kertoa sen, että meidän epäilys on ollut täysin väärä.”