Poliisi tutkii pääsiäisen tapahtumia: Ammuttiinko nuorta ilmakiväärillä selkään Janakkalassa?

Samantapainen tutkinta oli käynnissä myös viime syksynä.

Poliisi tutkii ilmoitusta, jonka mukaan Tervakoskella Janakkalassa on pääsiäisen aikana ammuttu nuorta ilmakiväärillä. Rikoskomisario Jani Stepanoff kertoo, että poliisi pyrkii parhaillaan selvittämään tapahtumien kulkua.

Facebookin Tervakosken ilmoitustaulu -ryhmään tehdyn postauksen perusteella kyse on mopollaan ajaneesta pojasta, jota aikuinen mies olisi ampunut ilmakiväärillä selkään.

”Kyllä tapaus on poliisilla tutkittavana eli siitä on ilmoitettu poliisille”, Stepanoff vahvistaa.

Postaus tehtiin ryhmään perjantai-iltana ja poistettiin myöhemmin. Toimitus on nähnyt kirjoituksen ja sen ohessa olleet kuvat. Toisessa kuvassa näkyy paita, jossa on pieni reikä yläselässä. Toisessa kuvassa näkyy paljas yläselkä, jossa on myös punainen reikä.

Samantapainen tutkinta oli käynnissä myös viime syksynä. Elokuussa 2022 hätäkeskus sai ilmoituksen, jonka mukaan paikallista mopopoikaa oli ammuttu ilmakiväärillä kylkeen Tervakoskella Maunontiellä kesken mopolla ajon.

Tapahtumien kulkua ja paikalla olijoiden osallisuutta selvitettiin. Syyskuussa Stepanoff kertoi, ettei selviä johtolankoja löydetty ja tapauksen tutkinta keskeytettiin.

Stepanoff kertoo nyt, ettei tutkintaa ole sen jälkeen avattu uudelleen. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niin voitaisi tehdä, jos uutta tietoa ilmenee.

”Keskeytettynä ollut tutkinta voidaan aina avata uudelleen ja jatkaa tutkintaa”, Stepanoff sanoo.

Viime syksynä useat haastatellut, mukaan lukien Janakkalan erityisnuorisonohjaaja Satu Punkari, totesivat Janakkalan Sanomille tilanteen eskaloituneen Tervakoskella mopoilijoiden ja joidenkin asukkaiden kesken niin, että erinäisiä yhteenottoja oli tapahtunut. Riippumatta kuitenkin siitä, onko joku ärsyttänyt tai ei, toteaa Stepanoff yhden asian: ”Joka ampuu toista ihmistä aseella voi syyllistyä moneenkin eri rikokseen.”