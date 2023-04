Itä-Suomen poliisin mukaan yksi salaa kaadetuista eläimistä on ollut Luonnonvarakeskuksen seuraama Unna-susi.

STT

Poliisi epäilee yli 20:tä ihmistä useista metsästykseen liittyvistä rikoksista Pohjois-Savossa. Itä-Suomen poliisin tutkimassa kokonaisuudessa selvitetään muun muassa lukuisia suurpetojen ja rauhoitettujen lintujen luvattomia tappoja.

Poliisin mukaan luvattomasti tapettuja suurpetoja on kokonaisuudessa tällä hetkellä yli kymmenen ja kaadettujen eläinten joukossa on ollut Luonnonvarakeskuksen seurannassa ollut Unna-niminen naarassusi. Tapettujen lintujen joukossa on poliisin mukaan muun muassa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja joutsenia ja haukkoja.

Poliisi tutkii kokonaisuudessa epäiltyjä törkeitä metsästysrikoksia, perusmuotoisia metsästysrikoksia, törkeitä laittoman saaliin kätkentöjä sekä luonnonsuojelu- ja ampuma-aserikoksia.

Epäillyt rikokset ovat Itä-Suomen poliisin mukaan ajoittuneet vuosille 2020–2023 ja ne ovat pääosin sijoittuneet Lapinlahden kunnan alueelle. Epäillyistä kahdeksan on ollut tutkinnan aikana vangittuina, ja tällä hetkellä tutkintavankeudessa on poliisin mukaan yksi epäilty.

Lisäksi poliisi kertoo ottaneensa epäillyiltä haltuunsa kymmeniä aseita sekä eläinten nahkoja ja muita ruhojen osia osana esitutkintaa.

Poliisi kertoo tutkineensa kokonaisuutta yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. Esitutkinnan arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä.