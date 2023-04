Tampereella piilee vaara jengiytymisessä, mutta johtohahmot puuttuvat – Katuryöstöjä tutkinut rikoskomisario sanoo, että kaupunki on onnistunut erityisesti yhdessä asiassa

Rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisista sanoo, että nuorille pitää pystyä antamaan muitakin tulevaisuuden näkymiä kuin suoratoistopalveluissa ja televisiossa vastaan tulevat huumeparoni ja rikosliigan johtaja.

Onko Tampereella poliisin kriteerit täyttävä katujengi kuten Turussa? Viime vuoden loppupuoliskolla poliisi puhui Tampereella katuryöstöilmiöstä, muttei varsinaisesti katujengeistä.

Helsingin Sanomat kertoi 1. huhtikuuta, että Turussa on yksi katujengi ja toinen lähestyy poliisin katujengin määritelmän täyttymistä.

Onko Tampereella poliisin kriteerit täyttävä katujengi, rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisista?

”Meillä ei tällä hetkellä ole tunnistettuja kriteerit täyttäviä katujengejä. Meillä ei ole tunnuksellisia ja alueellisia ryhmittymiä, jotka tekisivät yhdessä rikoksia. Poliisissa on valtakunnallisesti päädytty siihen, että meillä on yhteneväiset tietyt kriteerit, joiden pitää täyttyä ennen kuin alamme puhua katujengeistä. Tällä hetkellä olemme poliisissa mielestäni tässä aika hyvin samalla pelikirjan sivulla.”

Onko täällä porukoita, jotka eivät ole alueellisia, mutta toimivat kuin katujengit?

”Viime vuoden puolella oli satunnaisia aikuisiin kohdistuneita ryöstörikoksia, joissa henkilöt vaihtelivat eri kokoonpanoissa ja teot tehtiin pääosin keskustassa. Emme löytäneet yhteistä merkittävää tekijää, vaan väki vaihteli teosta toiseen. Teoissa ei ollut kiinteää ryhmittymää, ei tunnuksellisia merkkejä, eikä yhteistä aluetta.”

Katujengeistä puhutaan arkikielessä, mutta onko Tampereella sellaisia oikeasti?

”Onhan meillä roadman-tyylisesti pukeutuvia henkilöitä ja nuoria, jotka käyttäytyvät häiriköiden ja kasaantuvat yhteen tietyillä alueilla, mutta eivät ne ole ryhmiä, jotka olisivat niin tiiviisti yhdessä, että tekisivät suunnitelmallisesti yhdessä rikoksia. Niistä puuttuu järjestäytyminen ja alueellinen reviirin tunnistaminen.”

Mikä? Katujengi Poliisi määrittelee katujengeiksi tiettyihin kaupunginosiin leimautuvat ryhmät, joissa toimii useita tunnistettuja henkilöitä. Lisäksi ryhmän keskuudesta pystytään tunnistamaan hierarkiaa ja johtohahmoja. Tyypillisesti katujengit harjoittavat rikollista toimintaa ja ne suhtautuvat välinpitämättömästi tai kielteisesti järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Ryhmillä on usein käytössään kaupunginosan nimeen tai postinumeroon perustuvia tunnuksia. Ryhmät tuovat kaupunginosiaan esiin sosiaalisessa mediassa sekä poliisin kanssa asioidessaan. Lähde: Poliisi

Oletko huolissasi, että lähiaikoina Tampereeltakin löytyy kriteeristön täyttävä katujengi?

”Meillä on suuren kaupungin taakka harteilla. Vaara piilee, mutta mielestäni kaupunki on toistaiseksi onnistunut asumispolitiikassa ja muussa aika hyvin. Se on ehkä ollut meillä se tekijä, joka on toistaiseksi estänyt tuota kehitystä.”

Voiko johtajan löytymistä estää?

”Pitäisi saada osoitettua se valoisa ja mielekäs elämän suunta. Syrjäytymisen vaarassa oleville interventio jonkin harrastuksen, lastensuojelun tai muun toimesta. Poimisimme pois johtamiseen kyvykkään ja karismaattisen henkilön, jota kaikki muut kuuntelevat. Saisimme hänelle jotain parempaa tekemistä, jotta hän saisi omat kykynsä käyttöön vaikka jalkapallojoukkueessa.”

Mitä voi tehdä, ettei katujengejä synny?

”Meidän pitäisi pystyä antamaan näille nuorille tulevaisuuden näkymiä, eikä niitä mitä suoratoistopalveluista ja televisiosta katsellaan: haluan olla huumeparoni, haluan olla rikosliigan johtaja, haluan olla mafiajohtaja. Pitäisi olla: haluan olla autonkuljettaja, haluan pelata jalkapalloa, haluan olla rakennuksilla töissä.”

Onko viime vuonna havaittu katuryöstelyilmiö hävinnyt?

”Toistaiseksi ei ole ollut samanlaista aaltoa, että aikuisia ihmisiä olisi satunnaisesti ryöstetty. Se on onneksi aika hyvin loppunut, mutta edelleenhän meillä erinäköisten osto- ja myyntitapahtumien yhteydessä ihmisiä tulee ryöstetyksi siellä täällä.”

Onko keskustaan aiotulla nuorisotilalla merkitystä näihin asioihin?

”Sillä voi toki olla positiivisia merkityksiä, mutta toisaalta Etelä-Suomen paikoilla on ollut negatiivisiakin. Niihin on hakeutunut porukkaa, jolla ei ole suuntaa elämässä, ja he ovat löytäneet toisensa, ryhmän ja karismaattisen johtajan. Nämä ovat vähän kaksiteräisiä miekkoja.”