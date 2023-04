Mies ammuttiin kadulle keskellä päivää Helsingin Puotilassa – 55-vuotiaalle miehelle luetaan murhasyyte

Epäilty on myöntänyt aseen käyttämisen, mutta vedonnut hätävarjeluun. Hänen epäillään joutuneen kiristyksen uhriksi.

STT

Helsingin Puotilassa marraskuussa keskellä päivää tapahtunutta ampumista aletaan käsitellä käräjäoikeudessa. Murhasta syytetään 55-vuotiasta miestä. Syyttäjän mukaan epäilty on myöntänyt aseen käyttämisen, mutta vedonnut hätävarjeluun.

Ampuminen tapahtui Puotilan venesataman lähistöllä Meripellontiellä. Vuonna 1988 syntynyt uhri kuoli tapahtumapaikalle. Teosta epäilty mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta.

Tekoa epäillään edeltäneen ampujaan kohdistunut kiristys. Ampujaa oli useita kuukausia kiristetty uhkailemalla ja lievällä väkivallalla. Kiristämisestä on epäilty ampumisen uhriksi joutunutta miestä ja toista miestä. Esitutkinnassa ei saatu näyttöä siitä, että kiristäjät olisivat saaneet 55-vuotiaalta mieheltä omaisuutta kiristyksen seurauksena.

Poliisi on kertonut, että henkirikoksen tutkinnassa tuli ilmi kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. MTV:n uutisten tietojen mukaan kaikki kolme miestä liittyvät lakkautettuun rikollisjärjestö United Brotherhoodiin (UB). Murhasta epäilty ja uhri eivät MTV:n uutisten mukaan olleet UB:n jäseniä, mutta heillä on ollut "tiiviit yhteydet" ryhmään. Kolmas, kiristykseen osallistunut mies taas on ollut UB:n jäsen. Hänen osaltaan keskiviikon oikeudenkäynnissä käsitellään ampujaan kohdistunutta kiristystä.