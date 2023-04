Virtain keskustasta löydettiin kaksi tajutonta henkilöä – käynnisti ison poliisioperaation

Henkeen ja terveyteen liittyvä poliisitehtävä käynnistyi tiistaiaamuna kello 7.10. Poliisin mukaan asiasta ei aiheudu vaaraa sivullisille.

Aamulehti

Virtain keskustassa on käynnissä henkeen ja terveyteen liittyvä poliisitehtävä, tiedottaa Sisä-Suomen poliisilaitos.

”Alkutieto on, että kaksi tajutonta henkilöä on löydetty. Ollaan lähdetty selvittämään, mitä siellä on tapahtunut. Me emme tiedä vielä, mitä siellä on tapahtunut”, kertoo tutkinnanjohtaja Kari Aaltio.

Pelastuslaitos oli Aaltion mukaan paikalla ensimmäisenä. Tällä hetkellä poliisi tekee paikalla teknistä tutkintaa. Rikostutkimusta ei ole käynnistetty.

Aikaisemmin aamulla Aaltio sanoi, että paikalla on paljon viranomaisia. Hänen mukaansa tutkinta oli tuolloin niin alkuvaiheessa, että poliisi ei voi kertoa tilanteesta vielä muuta.

Asiasta ei tiedoteta Aaltion mukaan muuta ennen iltapäivää.

Virtain K-supermarketin kauppias Juha Rajaniemi oli kuullut aamulla työntekijältään, että keskustaan oli laskeutunut lääkärihelikopteri. Työntekijät olivat nähneet myös poliisiauton vilkut päällä Virtain keskustan tuntumassa.

”Muuta en tiedä, kun olen täällä työn touhussa ollut”, Rajaniemi sanoo.

Tehtävä on alkanut tiistaiaamuna kello 7.10. Poliisi tiedotti asiasta kello 8.

Poliisi on parhaillaan tehtäväpaikalla ja selvittää tapahtumien kulkua. Asiasta ei aiheudu vaaraa sivullisille.

Aamulehti seuraa tilannetta.

Täydennys: Juttua päivitetty uusilla tiedoilla 4.4. kello 9.01 ja kello 9.24.