Asiakas nukahti Tampereella taksiin ja poliisi paljasti mittavan huumeiden salakuljetuksen Hollannista

Rikollisryhmä salakuljetti mittavan määrän huumausaineita Suomeen neljässä erillisessä erässä. Huumeet tuotiin Suomeen paineilmakompressoreissa ja kaupattiin ostajille pikaviestisovelluksessa.

Poliisi epäilee rikollisryhmän tuoneen Hollannista Suomeen viime vuonna kymmeniä kiloja huumausaineita. Huumeet tuotiin Suomeen paineilmakompressoreissa ja myytiin pikaviestisovelluksessa.

Poliisi pääsi rikollisryhmän jäljille Tampereella sattuneen tapauksen jälkeen. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ari Luoto Sisä-Suomen poliisista kertoo tutkinnan alkaneen, kun taksinkuljettaja soitti hätäkeskukseen ja kertoi, että hänen asiakkaansa oli nukahtanut taksiin ja maksu matkasta oli saamatta. Kuljettaja ei ollut saanut asiakasta hereille.

”Poliisi tuli paikalle ja löysi taksiin nukahtaneen henkilön hallusta noin puoli kiloa amfetamiinia, jonka alkuperää lähdettiin selvittämään.”

Poliisi sai selville taksiin nukahtaneelle henkilölle amfetamiinia myyneen henkilön henkilöllisyyden sekä hänelle huumausaineita toimittaneen alankomaalaisen miehen henkilöllisyyden.

Hollantilainen epäilty otettiin kiinni syyskuussa 2022 Vantaalla ja poliisi takavarikoi hänen asuttamastaan asunnosta noin 13 kiloa amfetamiinia, 2 kiloa kokaiinia, noin 8 500 kappaletta amfetamiinia sisältäneitä tabletteja sekä käteistä rahaa lähes 50 000 euroa.

Sisä-Suomen poliisi on tutkinut huumeiden salakuljetukseen ja levitykseen liittyviä rikoksia yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Tekoja tutkitaan törkeinä huumausainerikoksina.

Neljä huumekuljetusta

Poliisi epäilee huumausainerikoksista hollantilaista järjestäytynyttä rikollisryhmää, joka olisi kuljettanut ja levittänyt huumausaineita Hollannista Suomeen neljällä erillisellä kerralla toukokuun ja elokuun 2022 välisenä aikana.

Esitutkinnan mukaan epäillyt salakuljettivat Suomeen yhteensä noin 59 kiloa amfetamiinia, 7 kiloa kokaiinia, 78 000 ekstaasitablettia ja 13 000 amfetamiinia sisältävää tablettia. Huumausaineita on salakuljetettu Suomeen piilotettuina paineilmakompressorien sisään.

Saman rikollisryhmän epäillään myös myyneen tuomansa huumeet ostajille Suomessa. Rikollisryhmä lähetti omia miehiään Suomeen pitkäksi ajoiksi ottamaan vastaan Hollannista lähetettyjä huume-eriä. Hollantilaiset huolehtivat myös aineiden varastoinnista ja jakelivat niitä ostajille.

Poliisi epäilee, että huumausainekaupasta rikoshyötynä saatu käteinen raha kuljetettiin Suomesta Hollantiin muun muassa erillisen rahakuriirin avulla.

Epäiltyjen välisessä viestinvaihdossa lähetettyjä kuvia huumausaineista.

Kauppaa pikaviestisovelluksessa

Esitutkinnan mukaan huumausaineita kaupattiin Suomessa ostajille pikaviestisovellusten avulla siten, että markkinointia suomalaisten ostajien välillä johdettiin Hollannista käsin.

Rikollisryhmän toiminta Suomessa on alkanut viimeistään toukokuun lopussa.

Rikoskomisarion Ari Luoto kertoo, että logoista päätelleen ryhmän tuomia huumeita, esimerkiksi ekstaasia, on myyty Tampereellakin muun muassa Blockfestien aikana.

Salakuljetustapaus osoittaa Luodon mukaan, että Suomessa huumeiden myynnistä saa vielä hyvän katteen toisin kuin Hollannissa. ”Myymään lähdetään sinne, missä saadaan paras rikoshyöty. Suomi on näille toimijoille houkutteleva maa, kunnes hinnat on täälläkin poljettu alas. Siinä vaiheessa huumeita on täällä jo niin paljon, että tarjontaa on ovista ja ikkunoista, mikä on erittäin huolestuttavaa kehitystä.”

Poliisin tietojen mukaan rikollisryhmä oli lähettämässä viidettä huumausaine-erää Suomeen elo-syyskuun vaihteessa 2022, mutta tämä lähetys peruuntui, kun poliisi otti syyskuussa 2022 kiinni rikollisryhmän huumausaineiden vastaanottajana ja levittäjänä Suomessa toimineen jäsenen.

Poliisi epäilee, että rikollisryhmän palkkaama rahakuriiri kuljetti huumausainekaupasta saatua rikoshyötyä käteisenä rahana takaisin Hollantiin. Epäiltyjen välisestä viestinvaihdosta löytyneissä kuvissa rahoja oli pakattu kuljetusta varten folioon.

Rahaa ja GPS-laitteita takavarikkoon

Poliisi on esitutkinnan aikana takavarikoinut Vantaalla tehdyn huumausaine- ja käteistakavarikon lisäksi GPS-seurantalaitteita, joita rikollisryhmän epäillään käyttäneen salakuljetusten seurantaan sekä Suomeen lähetetyn rikollisryhmän jäsenen seuraamiseen. Hollantilaisen järjestäytyneen rikollisryhmän epäillään saaneen huumausainekaupasta rikoshyötyä noin 663 000 euroa.

Kaiken kaikkiaan poliisi epäilee esitutkintaan liittyen 11:tä henkilöä törkeistä huumausainerikoksista. Epäiltyjä on otettu esitutkintaan liittyen kiinni myös Hollannissa Suomen antaman eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla, mutta epäiltyjen luovuttaminen Suomeen ei ole vielä toteutunut.

Esitutkinta valmistuu maalis–huhtikuun vaihteessa ja siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle.