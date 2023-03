MTV: Myyrmäen postinjakajan murha KRP:n tutkittavaksi

Postinjakajan murha Vantaan Myyrmäessä on siirtynyt keskusrikospoliisin tutkittavaksi, kertoo MTV:n uutiset. Keskusrikospoliisi on jo jonkin aikaa avustanut jutun tutkinnassa, mutta tähän asti tutkintavastuu on ollut Itä-Uudenmaan poliisilla.

Helsingin Sanomien varhaisjakajana toiminut nuori nainen joutui vakavan väkivallan uhriksi viime marraskuussa. Hän kuoli saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tekoa murhana.

Kaksi ihmistä on ollut vangittuna rikoksesta epäiltyinä, mutta poliisin mukaan kumpaakaan heistä ei enää epäillä.