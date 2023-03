Aamulehti kävi läpi kaikkien Pirkanmaan eduskuntavaaliehdokkaiden saamat rikostuomiot vuosilta 2004–2023. Katso tästä jutusta, millaisia tuomioita ehdokkaat ovat saaneet. Sdp:n, rkp:n ja kristillisdemokraattien ehdokkailla ei ole tuomioita lainkaan.

Aamulehti

Pirkanmaan eduskuntavaaliehdokkaiden saamat rikostuomiot painottuvat pienpuolueiden ehdokkaisiin. Asia käy ilmi Aamulehden selvityksestä. Isoista eduskuntapuolueista eniten tuomioita Pirkanmaalla on kokoomuksen ja rkp:n yhteislistalla.

Aamulehti kävi läpi Pirkanmaan kansanedustajaehdokkaiden syytteet ja tuomiot vajaan kahdenkymmenen vuoden ajalta vuodesta 2004 vuoteen 2023 saakka. Mukana ovat kaikkien käräjäoikeuksien ja tarvittaessa myös hovioikeuksien päätökset ja lainvoimaiset tuomiot. Selvitys tehtiin yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa.

Pirkanmaalla on näissä vaaleissa puolueiden listoilla yhteensä 236 ehdokasta, joista yhteensä 28 ehdokasta eli 12 prosenttia on tuomittu rikoksesta vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana. Osalle rikoksia on kertynyt useampi, sillä yhteensä pirkanmaalaisilla puolueiden kansanedustajaehdokkailla on 42 lainvoimaista rikostuomiota eri tuomioistuimista. Ehdokkailla on todellisuudessa tuomioita enemmänkin, sillä jos sama juttu sisältää useita syytteitä, se kirjataan oikeudessa ylös törkeimmän rikossyytteen mukaan.

Yleisin pirkanmaalaisen ehdokkaan tuomio on rattijuopumus. Yhdellätoista ehdokkaalla on tuomio oikeudessa joko rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta. Millään puolueella ei ole pitkiä vankeusrangaistuksia saaneita ehdokkaita listoillaan Pirkanmaalla.

Aamulehti ei tässä jutussa julkaise tuomion saaneiden ehdokkaiden nimiä. Yksikään selvityksessä ilmi käyneistä tuomioista ei ole johtanut yli vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen. Suurin osa tuomioista on esimerkiksi sakkorangaistuksia lievistä rikoksista tai sitten jo vanhoja tapauksia.

Valta kuuluu kansalle – Ehdokkaista 75 prosentilla tuomio

Valta kuuluu kansalle -puolueen ehdokkaista 75 prosentilla, neljästä kolmella on rikostuomio. Tuomio on tullut muun muassa järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta, pahoinpitelystä, lievästä pahoinpitelystä, törkeästä rattijuopumuksesta sekä kirjanpitorikoksesta. Tuorein tuomio on vuodelta 2018.

Vapauden liitto – Ehdokkaista 27 prosentilla tuomio

Vapauden liiton ehdokkaista tuomio on kolmella. Myös tuomioita on kolme: pahoinpitelystä, vainoamisesta sekä vuodelta 2007 törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Vapauden liitolla on Pirkanmaalla 11 ehdokasta, joten 27 prosentilla sen ehdokkaista on lainvoimainen tuomio.

Sinimusta liike – Ehdokkaista 25 prosentilla tuomio

Puolueella on Pirkanmaalla eduskuntavaaleissa täysi lista eli 20 ehdokasta. Viisi eli 25 prosenttia puolueen Pirkanmaan ehdokkaista on saanut oikeustuomion viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Yhteensä ehdokkailla on lainvoimaisia tuomioita kahdenkymmenen vuoden ajalta kahdeksan.

Sinimustan liikkeen eräiden ehdokkaiden tuomioita ovat muun muassa kiihottaminen kansanryhmää vastaan, törkeä rattijuopumus, vahingonteko sekä rattijuopumus. Osa tuomioista sisältää useita nimikkeitä. Lisäksi listan ehdokkailla on käynnissä useita oikeudenkäyntejä, joissa ehdokkaita syytetään muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä väkivaltaisen mellakan johtamisesta.

Sinimusta liike on avoimen rasistinen ja fasistinen puolue. Se kertoo sivuillaan ajavansa kovempia vankeusrangaistuksia ja sanoo verkkosivuillaan, että ”Sinimustassa Suomessa eivät rikolliset juhli.”

Suomen kommunistinen puolue – Ehdokkaista 22 prosentilla tuomio

Suomen kommunistisen puolueen (Skp) ehdokkaista kahdella on kaksi tuomiota. Puolueella on ehdokkaita Pirkanmaalla yhteensä yhdeksän, joten tuomion heistä on saanut 22 prosenttia. Tuomion ehdokkaat ovat saaneet törkeästä sekä kahdesta perusmuotoisesta rattijuopumuksesta sekä laittomasta uhkauksesta.

Kokoomus ja rkp – Ehdokkaista 20 prosentilla tuomio

Kokoomuksen ja rkp:n yhteislistan ehdokkailta löytyy kahdenkymmenen vuoden ajalta neljältä ehdokkaalta tuomio. Listalla on kaksikymmentä ehdokasta, joten ehdokkaista 20 prosentilla on tuomio viimeisen 20 vuoden ajalta. Tuomioita on törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta vuodelta 2016, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta vuodelta 2008, lievästä pahoinpitelystä vuodelta 2008 ja tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta vuodelta 2017.

Liberaalipuolue – Ehdokkaista 17 prosentilla tuomio

Liberaalipuolueen kahdestatoista ehdokkaasta kahdella on tuomio. Yksi ehdokas on saanut tuomion törkeästä rattijuopumuksesta ja toinen salakuljetuksesta.

Liike Nyt – Ehdokkaista 15 prosentilla tuomio

Liike Nytin kahdellakymmenellä ehdokkaalla on tuomioita yhteensä seitsemän. Tuomittuja ehdokkaita puolueella on kahdenkymmenen vuoden ajalta kolme. Liike Nytillä on ehdokkaita Pirkanmaalla 20, joten 15 prosenttia sen ehdokkaista on tuomittu jostain rikoksesta.

Listan ehdokkaita on tuomittu muun muassa törkeästä kirjanpitorikoksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Lisäksi rattijuopumuksesta on tullut tuomio kahdelle eri ehdokkaalle.

Vasemmistoliitto – Ehdokkaista kymmenellä prosentilla tuomio

Vasemmistoliiton kahdenkymmenen henkilön ehdokaslistalta tuomiota on kahdenkymmenen vuoden ajalta kaksi. Yksi ehdokas on tuomittu asevelvollisuudesta kieltäytymisestä, toinen huumausainerikoksesta.

Perussuomalaiset – Ehdokkaista viidellä prosentilla tuomio

Perussuomalaisten kahdestakymmenestä ehdokkaasta tuomioita on yhdellä. Ehdokkaalla on tuomiot törkeästä rattijuopumuksesta, rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Muut eduskuntapuolueet

Yksi keskustan ehdokas on tuomittu törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Yksi vihreiden ehdokas on saanut näpistystuomion. Muista eduskuntapuolueista sdp:n, rkp:n tai kristillisdemokraattien pirkanmaalaisehdokkailla ei ole lainvoimaisia tuomioita kahdenkymmenen vuoden ajalta.

Näiden lisäksi muiden pienempien puolueiden ehdokaslistoilta löytyy yksittäisiä tuomioita.

Pirkanmaan kokoomuksen toiminnanjohtaja: Asiat on puitu läpi

Pirkanmaan ehdokkaiden rikostilastot ovat poikkeukselliset valtakunnan tilastoihin verrattuna. Valtakunnallisesti perussuomalaiset on pitänyt usein piikkipaikkaa ehdokkaiden tuomiotilastoissa. Pirkanmaalla perussuomalaisten ehdokkaista kuitenkin vain yhdellä on tuomioita kahdenkymmenen vuoden ajalta.

Kokoomuksella sama luku on neljä, ja se pitääkin isoista eduskuntapuolueista kärkipaikkaa Pirkanmaan tuomiotilastoissa. Pirkanmaan kokoomuksen toiminnanjohtaja Jari Porraslampi kertoo Aamulehdelle keskustelleensa kaikkien ehdokkaiden kanssa ennen ehdolle asettamista viime vuoden puolella. Hän kertoo tienneensä kolmesta tuomiosta, mutta yhden ehdokkaan lievästä sakkotuomiosta hän kuulee ensi kertaa vasta Aamulehden soittaessa. "Olemme kaikkien kanssa käyneet keskustelun ja asiat on puitu läpi. Jokainen vastaa taustastaan ja historiastaan. Osa ehdokkaista on selvittänyt asioista julkisuudessakin, joten en heitä löisi enää kauhean kovaa.”

Onko ykköstila maineriski puolueelle Pirkanmaalla?

”Äänestäjät sen päättävät. En ota asiaan enempää kantaa”, Porraslampi sanoo.

Luukkanen: Avoimuus tärkeintä

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen pitää puhetta ehdokkaiden rikostaustoista väsyneenä. ”Niitä on reposteltu jo ihan tarpeeksi.”

Aamulehti selvitti ennen vuoden 2021 kuntavaaleja ehdolla olevien käräjäoikeudessa käsiteltyjä rikossyytteitä. Silloin perussuomalaiset erottui selvästi isojen puolueiden joukosta. Sen ehdokkaista 27 prosenttia oli saanut rikossyytteen vuosina 2004–2021, kun seuraavaksi eniten syytteitä oli kokoomuksella, 12 prosentilla ehdokkaista.

Nyt ehdokkaista kuitenkin vain yhdellä on tuomioita. Oletteko kiinnittäneet rikostaustoihin erityistä huomiota? ”Olemme hyvin tarkasti tehneet ehdokasasettelun. Ei meillä kuitenkaan ole viranomaisrekistereitä käytössämme.”

Luukkasen mukaan puolueelle on tärkeintä se, että ehdokas itse kertoo rikoksistaan puolueelle. Tiedot kun tulevat joka tapauksessa ilmi viimeistään median kautta. ”Kun tuomion kertoo puolueelle, jokainen katsotaan erikseen ja mietitään tilanne. Tuomion syy ja rikoksen laatu vaikuttavat. Kun kertoo avoimesti tilanteen, se on tärkeintä.”