Törkeistä seksuaalirikoksista syytetyn kangasalalaisen miehen oikeudenkäynti alkoi – asianomistajia lähes 50, nuorimmat uhrit alakoululaisia

Syytetyn avustaja Heini Rekola sanoo, että hänen päämiehensä katuu. Syyttäjä tulee vaatimaan syytetylle vuosien vankeutta.

Aamulehti

Kangasalan seksuaalirikostapauksen käsittely alkoi torstaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Vastaajana oleva 23-vuotias kangasalalainen mies on ollut vangittuna kevättalvesta 2022 alkaen.

Syytteet koskevat törkeitä lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä, niiden yrityksiä ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä. Rikosnimikkeinä ovat myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito, lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin sekä seksuaalipalvelujen ostamisen yritys nuorelta.

Asianomistajia on lähes 50. Rikoksia epäillään tehdyn suurelta osin viestisovelluksen välityksellä. Kyse on seksuaalisten kuva- ja videoaineistojen pyytämisestä ja vastaanottamisesta. Asianomistajia on myös tavattu kasvotusten.

Syytetty katuu

Syytetyn avustaja Heini Rekola sanoo, että hänen päämiehensä on myöntänyt syytteet ”isommalta osalta”. Tekojen oikeudellisesta arvioinnista on syyttäjän kanssa erimielisyyttä.

”On paljon syytteitä törkeistä tekomuodoista ja niiden yrityksistä. Meidän mielestämme teot eivät välttämättä täytä törkeää tekomuotoa. Keskeistä tulee olemaan, millä nimikkeellä teot aikanaan syyksi luetaan ja mikä seuraamustaso tulee olemaan”, Rekola sanoo.

Rekolan mukaan syytetty katuu tekojaan syvästi. Rekola kertoo, että syytetty on halunnut käydä sovintoneuvotteluja korvatakseen vahinkoja, joita asianomistajille aiheutunut. ”Asianomistajilla on lähinnä kärsimyskorvauksia koskevia vaatimuksia.”

Aluesyyttäjä Joni Köykän mukaan sosiaalisen median välityksellä tapahtuneissa törkeän tekomuodon vaatimuksissa olennaisinta on, että osa asianomistajista on ollut hyvin nuoria. Tunnusmerkistössä vaaditaan, että teon tulee olla omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle iän tai kehitystason vuoksi. Köykän mukaan asianomistajien ikähaarukka on 9–15 vuotta.

60 vuotta salassa

Syyttäjä tulee vaatimaan kangasalalaiselle miehelle vankeutta vuosissa mitattuna, mutta lopullinen kannanotto tullaan esittämään vasta oikeudenkäynnin päätteeksi.

Oikeuden käsittelypäiviä on määrätty parikymmentä. Koska asianomistajia on paljon, käsittely vie aikaa. Vyyhti käsitellään käräjäoikeudessa suljetuin ovin, ja tuomio annettaneen vasta alkukesästä. Lisäksi oikeudenkäyntiaineisto pidetään salassa 60 vuotta.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on viime kuukausina käsitelty myös toista laajaa seksuaalirikosvyyhtiä, jossa sosiaalinen media on ollut suuressa roolissa. Aluesyyttäjä Joni Köykän mukaan merkille pantavaa on se, että samantapaisia vyyhtejä on viime vuosina ollut käsittelyssä muuallakin, ja Pirkanmaallakin tällä hetkellä kaksi. ”Kyllä se jotakin kertoo, että näistä on oikeudenkäyntejä vireillä.”