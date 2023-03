Ammattirikolliset varastivat arvokkaita Avant-kuormaajia Lempäälästä ja veivät ne Viroon – arvo satoja tuhansia, yksi vangittu

Lempääläläisen firman pihasta varastettiin arvokkaita pienkuormaajia joulukuussa ja vietiin Viroon. Yksi henkilö on tutkintavankeudessa epäiltynä törkeistä varkauksista.

Aamulehti

Pirkanmaalaisilta työmailta ja yritysten pihoilta on kadonnut alkuvuodesta arvokkaita välineitä. Poliisi tutkii tapauksia. Lempäälässä tutkittavaa tapausta selvitetään kansainvälisellä avulla.

Mistä tapauksessa on kyse, tutkinnanjohtaja Lassi Suoranta?

”Poliisilla on tällä hetkellä tutkinnassa isompi törkeä varkausrikoskokonaisuus, jossa rikoksesta epäiltyjen epäillään anastaneen Avant-merkkisiä työkoneita, ja niiden arvo on ollut huomattava. Niitä on anastettu joulukuussa Lempäälästä sijaitsevan yhtiön pihalta ja Espoosta pääkaupunkiseudulta myös. Esitutkinnassa ilmenneiden tietojen perusteella työkoneet on viety Viroon.”

”Yksi henkilö on vangittuna tähän kokonaisuuteen liittyen. [Rikosnimikkeinä on] kaksi törkeää varkautta.”

”Lempäälän tapaus on ollut joulukuussa ja Espoon tammikuussa.”

Mitä tarkoittaa, että arvo on huomattava?

”Sanotaan näin, että liikutaan sadoissa tuhansissa.”

Missä vaiheessa esitutkinta on?

”Voidaan sanoa, että alkuvaihe on ohitettu, mutta esitutkintaa tehdään vielä. Siinä tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, ja poliisi ei voi siltä osin kommentoida esitutkintaa muutoin.”

Onko vangittu henkilö Suomesta tai Virosta vai mistä?

”Hän on ulkomaalainen.”

Millaisista työkoneista puhutaan?

”Nämä ovat tällaisia pienkuormaajia. Eli kevyitä, pieniä työtraktoreita, vai mitä ne kansankielellä voisivat olla.”

Lähteekö sellainen peräkärryn tai pakettiauton kyytiin, vai millaista kalustoa tällaisten varastamiseen tarvitaan?

”No siinä tarvitaan vähän järeämpää siirtokalustoa.”

Liittyykö tähän muita henkilöitä tai muita rikosnimikkeitä?

”Tässä vaiheessa esitutkintaa poliisi ei voi kommentoida sitä.”

Milloin epäilty on vangittu?

”Hänet on vangittu tammikuun lopussa.”

Mihin yrityksiin tapaukset ovat kohdistuneet?

”En lähde erittelemään asianomistajapuolta tässä sen enempää. Mutta nämä ovat kuitenkin tällaisia isompia yhtiöitä, jotka myyvät, käyttävät tai vuokraavat näitä koneita.”

Kuinka tyypillinen tai epätyypillinen tapaus tässä on kyseessä?

”Voidaan todeta, että oikeastaan tässä koronarajoitusten jälkeen Suomessa on ollut pieni piikki. Aiemminkin Länsi-Uudeltamaalta on muistaakseni tehty pientä tiedotetta, että näitä Avant-merkkisiä koneita on viety ulkomaille ja että nämä työkoneet kiinnostavat ammattimaista rikollisuutta, koska niillä on hyvät jälleenmyyntiarvo ja markkinat myös ulkomailla. En osaa tarkkaa lukumäärää sanoa, mutta Suomessa on varmasti kirjattu loppuvuoden ja alkuvuoden aikana useita rikosilmoituksia anastetuista pientyökoneista.”

Mihin tai millaisille markkinoille koneita sitten viedään?

”Kun työkone lähtee, se menee tietenkin työkonekäyttöön. Mutta varastamisella voi olla muita aspekteja – kun se on saatu myytyä, sillä rahoitetaan ehkä jotain muuta rikollisuutta.”

Aamulehti uutisoi viikonloppuna, että poliisi otti tammikuun lopulla kiinni neljä henkilöä työmaavarkaudesta epäiltynä ja että varastosta löytyi varastettuja käsityökaluja kymmenien tuhansien eurojen arvosta. Poliisin mukaan samoja henkilöitä on syytä epäillä myös muista vastaavista rikoksista. Liittyvätkö tapaukset toisiinsa?

”Ei liity, se on eri juttu.”