Pirkkalan kauppakeskuksessa huijattu uhreja nostamaan käteistä satojen eurojen edestä – kolme samalla tavalla tehtyä petosta

Petosten uhreja on lähestytty saman kauppakeskuksen pysäköintialueella Pirkkalan Partolassa ja pyydetty nostamaan käteistä rahaa välityspalkkiota vastaan.

Aamulehti

Sisä-Suomen poliisi tutkii helmi–maaliskuussa Pirkkalassa tapahtuneita petoksia. Tutkinnassa on kolme 26. helmikuuta ja 8. maaliskuuta välillä tapahtunutta petosrikosta, joissa tekotapa ja tapahtumapaikka on ollut sama.

Kaikkia uhreja on poliisin mukaan lähestytty saman kauppakeskuksen pysäköintialueella Pirkkalan Partolassa ja pyydetty nostamaan omalta tililtään käteistä rahaa välityspalkkiota vastaan.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Panu Rautio Sisä-Suomen poliisista sanoo, että on syytä epäillä, että tekijöinä ovat mahdollisesti olleet samat henkilöt. Kahdessa nyt tutkinnassa olevassa tapauksessa tekijänä on ollut pariskunta, yhdessä mies.

”Tekijät ilmeisesti tietävät, että kauppakeskuksessa on valvontakameroita. He eivät itse näyttäydy siellä sisällä ollenkaan vaan pysyvät pihamaalla”, Rautio kertoo. Poliisin mukaan uhreilta on saatu huijattua 280–650 euron verran käteistä rahaa.

”Hyvinkin suunniteltuja juttuja”

Uhreille on sepitetty tarinaa tekijän maksukortista, joka on muka lakannut toimimasta. Poliisi kuvailee tarinaa kertoneen esiintyneen vakuuttavasti ja kertoneen, että hänen tulisi saada pikaisesti tehtyä käteisnosto kauppakeskuksen nostoautomaatilta.

Tämän jälkeen uhreja on pyydetty nostamaan tileiltään pyytäjälle tämän tarvitsema summa. Samalla uhreille on väitetty, että kiitokseksi avusta heidän tileilleen siirretään vähän suurempi summa. Tosiasiassa raha ei ole siirtynyt uhrien tileille.

”Ilmeisesti heille on näytetty tällaista verkkopankin testisovellusta”, Rautio sanoo. ”Nämä ovat olleet hyvinkin suunniteltuja juttuja.”

Toisin kuin usein vastaavankaltaisissa huijauksissa, uhrit eivät nyt tutkinnassa olevissa tapauksissa ole olleet ikäihmisiä. Rautio kuvailee heitä työssäkäyviksi, työikäisiksi henkilöiksi.

Rautio toivoo, että uusia tapauksia ei enää tulisi ilmi. ”Toivotaan, että tämä nyt havahduttaa ihmisiä pohtimaan ankarasti, mikä tällaisissa tilanteissa on taustalla. Tämän kaltaisiin pyyntöihin pitäisi lähtökohtaisesti suhtautua hyvin kriittisesti.”