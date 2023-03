Vastaamon ex-toimitusjohtaja kertoi oikeudessa saaneensa tappouhkauksia tietomurron jälkeen

Ville Tapiota syytetään tietoturvarikoksesta, koska syyttäjän mukaan hän laiminlöi riittävästä tietoturvasta huolehtimisen Vastaamossa sekä antoi vääriä tietoja viranomaisille. Tapio kiistää syytteen.

Psykoterapiakeskus Vastaamon entinen toimitusjohtaja sanoo saaneensa tappouhkauksia sen jälkeen, kun yritykseen kohdistunut tietomurto ja potilastietojen vieminen tulivat julkisuuteen.

Ville Tapiota kuultiin perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa, missä häntä syytetään tietosuojarikoksesta. Tapio on kiistänyt syytteen.

”Yritys oli merkityksellinen ja se, että se katosi, oli iso asia. Ammatillisesti on seurannut aikamoinen umpikuja, taloudellisesti tämä konkurssi ja siihen liittyvät oikeusriidat ovat olleet raskaita. Julkisuuden kautta on tullut sosiaalinen paine, joka on konkretisoitunut tappouhkauksina”, Tapio vastasi, kun hänen asianajajansa kysyi, miten tapahtunut on häneen vaikuttanut.

Syyttäjän mukaan Vastaamoon kohdistui kaksi tietomurtoa, yksi vuonna 2018 ja toinen maaliskuussa 2019. Epäilynä on, että vuonna 2018 tehdyssä murrossa vietiin potilastiedot, joilla asiakkaita myöhemmin kiristettiin. Syyttäjän mukaan Vastaamossa ei oltu tästä murrosta tietoisia.

Tapion syytteessä on kyse maaliskuun 2019 tietomurrosta ja sen jälkeisestä ajasta lokakuuhun 2020 asti. Syyttäjän mukaan ulkopuolinen taho murtautui 15. maaliskuuta 2019 Vastaamon potilastietokantaan, sotki tietokannan ja jätti potilastietokantapalvelimelle kiristysviestin.

Syyttäjän mukaan tapahtuneen jälkeen Vastaamossa tehdyt toimenpiteet olivat riittämättömiä ja potilastietokannan turvallisuus oli vaarantuneena lokakuuhun 2020 saakka. Silloin Vastaamo kertoi joutuneensa kiristyksen kohteeksi ja sen jälkeen selvitys ja poliisitutkinta tapahtumista aloitettiin.

Tapio: Työntekijät tekivät käsittämättömiä virheitä

Syyttäjän mukaan Tapio laiminlöi Vastaamossa riittävästä tietoturvasta huolehtimisen ja antoi viranomaisille vääriä tietoja yritykseen kevään 2019 tietomurrosta. Tapion mukaan yrityksen tietoturvasta vastasi kaksi it-osaston työntekijää eikä heistä kumpikaan kertonut hänelle maaliskuun 2019 tietomurrosta sen tapahtuma-aikaan.

Työntekijöitä epäiltiin esitutkinnassa tietosuojarikoksesta Tapion ohella. Syyttäjä jätti kuitenkin syytteet nostamatta, koska hänen mukaansa heidän syyllisyytensä tueksi ei ollut todennäköisiä syitä.

Tapion puolustus sanoo, että tietojärjestelmä olisi oikein käytettynä ollut turvallinen ja työntekijät yrittävät vierittää vastuuta omista virheistään Tapiolle.

Tapio sanoi perjantaina oikeudessa, että työntekijät olivat tehneet ”käsittämättömiä virheitä”. Puolustuksen mukaan työntekijät avasivat marraskuussa 2017 Vastaamon tietojärjestelmän suojaukset ja tietokantaportin internetiin ja jättivät sen auki.

Työntekijöitä on määrä kuulla oikeudessa ensi viikolla.