Tutkinnan mukaan huumeita on kaupattu muun muassa Uudellamaalla ja Turun seudulla.

STT

Tulli ja poliisi ovat tutkineet laajaa huumejuttua, jossa Suomeen epäillään salakuljetetun marihuanaa lähes neljän miljoonan euron arvosta.

Espanjasta johdetun rikollisorganisaation epäillään tuoneen Suomeen yli 230 kiloa marihuanaa yli kahdessakymmenessä erässä. Tullin ja Lounais-Suomen poliisin mukaan huumeita on kaupattu muun muassa Uudellamaalla ja Turun seudulla.

Tutkinnassa takavarikkoon saatiin lähes 40 kiloa marihuanaa ja lähes 100 000 euroa käteistä. Epäiltyjä jutussa on yli 15, joista osa on vangittuna.

”Marihuana on tuotu Espanjasta ja Italiasta Suomeen kaupallisen liikenteen rakenteissa, ja maahantuonnissa on hyödynnetty pikakuriirilähetyksiä. Suorittamamme esitutkinnan perusteella organisaation toimintaa on johdettu Espanjasta ja tyypillistä toiminnassa on ollut eri pikaviestintäpalveluiden välityksellä tapahtunut henkilöiden yhteydenpito”, Tullin tutkinnanjohtaja Tero Virtanen kertoo tiedotteessa.

Tutkinnan mukaan huumeet tuotiin ensin pääkaupunkiseudulle, missä niitä varastoitiin tätä varten hankituissa yksityisasunnoissa ja vuokravarastoissa. Huumekaupasta saadut rahat vietiin suurelta osin ulkomaille tarkoitusta varten palkattujen rahakuriirien avulla sekä yksityishenkilöiden tekemien rahasiirtojen välityksellä, Tulli ja poliisi kertovat.

Esitutkinta on valmistunut ja asia on siirtynyt syyteharkintaan.