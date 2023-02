Lempäälässä luvatta kaadettujen puiden tutkinta jatkuu – poliisi: Esitutkintaan on tullut viivästyksiä

Lempäälässä luvatta kaadettujen puiden esitutkinta oli tarkoitus saada valmiiksi ennen vuodenvaihdetta.

Aamulehti

Sisä-Suomen poliisi jatkaa edelleen Lempäälän Maakalassa luvatta kaadettujen puiden tutkintaa. Suuri määrä puita kaadettiin vuonna 2021.

Tutkinnanjohtaja Lassi Suoranta kertoi Aamulehdelle syyskuussa 2022, että esitutkinta on tarkoitus saada valmiiksi ennen vuodenvaihdetta. Nyt Suoranta kertoo, että esitutkintaan on tullut viivästyksiä.

”Näitä esitutkintatehtäviä joudutaan priorisoimaan. Kyseessä on pieni tutkintayksikkö, joten muut tehtävät joutuvat usein odottamaan, kun jotain isompaa tapahtuu.”

Suoranta viittaa muun muassa Valkeakosken tapon yritykseen, joka on vienyt viime aikoina tutkintayksikön aikaa. Suorannan mukaan Lempäälän kaadettuihin puihin liittyvä tutkinta on kuitenkin tarkoitus saada valmiiksi kuukauden tai parin kuluttua, jonka jälkeen tapaus siirtyy syyteharkintaan.

”Asianosaisia on kuulusteltu ja esitutkintaa on suoritettu. Osa on kuulematta tiettyjen asioiden takia, joita en voi tarkemmin kommentoida.”

Suoranta ei kerro, kuinka monta epäiltyä tapauksessa on tai onko epäiltynä jokin taho vai yksi tai useampi yksityishenkilö.

Asiasta tehtiin tutkintapyyntö lokakuussa 2021.