Miehen epäillään puukottaneen toista Valkeakoskella – yksi vangittu tapon yrityksestä

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut tiistaina pirkanmaalaisen miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä. Väkivaltatilanne tapahtui Valkeakoskella yksityisasunnossa lauantaina 11. helmikuuta. Miehen epäillään puukottaneen toista miestä useita kertoja ylävartaloon.

”Uhrille on aiheutettu hengenvaarallisia vammoja. Hänet on lyhyesti alustavasti pystytty kuulemaan, mutta vammat ovat vakavat”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lassi Suoranta.

Suorannan mukaan poliisilla on selvillä tapahtumien kulku ja se, ketä asunnossa on ollut paikalla. Poliisi ei kerro, montako henkilöä asunnossa on ollut eikä sitä, onko muille henkilöille tullut vahinkoja tai epäilläänkö heitä rikoksista.

Epäilty ja uhri ovat tutkinnanjohtajan mukaan 20–30 vuotiaita. Molempia on jo kuultu, samoin kuin muitakin paikalla olleita. Poliisi ei kerro, onko tapahtumapaikka uhrin tai epäillyn asunto. Epäilty on Suorannan mukaan poliisille entuudestaan tuttu.