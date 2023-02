Syyttäjä: Mies yritti kääntää taksin rekan eteen, syytetään taksinkuljettajan tapon yrityksestä Tampereella

Syytetty sanoo, ettei muista automatkasta mitään.

Päihtynyt mies yritti kääntää taksin vastaantulevan liikenteen eteen ja tappaa taksinkuljettajan Tampereella joulukuussa, syyttäjä sanoo.

Mies istui tekohetkellä taksin apukuljettajan paikalla. Taksi oli viemässä miestä Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, kun tämä valtatie 9:llä tarttui auton rattiin ja yritti ohjata taksin vastaan tulleen täysperävaunullisen rekan eteen, syytteessä sanotaan.

”Taksi on ajautunut keskiviivan kohdalle, kunnes (taksinkuljettaja) on saanut väännettyä rattia takaisinpäin siten, että hän on saanut auton hallintaan. Vastaan ajanut rekka on joutunut väistämään sivummalle tien reunaan.”

Tapahtumapaikalla oli 80 kilometriä tunnissa nopeusrajoitus, oli pimeää ja tie oli liukas. Syyttäjän mukaan syytetyn piti tilanteessa pitää varmana tai vähintäänkin varsin todennäköisenä, että hänen teostaan on seurauksena taksinkuljettajan kuolema.

Mies kiistää syytteen tapon yrityksestä

Tapon yrityksen lisäksi miestä syytetään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta. Hänen verensä alkoholipitoisuudeksi mitattiin tapahtuneen jälkeen noin kaksi promillea.

Mies sanoo, ettei muista automatkasta mitään. Hän on kuitenkin kiistänyt syytteen tapon yrityksestä, koska ei ole mielestään tahallaan tarttunut auton ohjauspyörään yrittääkseen saada autoa siirtymään vastaantulevien kaistalle.

”Mikäli hänen katsottaisiin menetelleen syytteen teonkuvauksessa kuvatulla tavalla tahallaan tarttumalla auton ohjauspyörään ja sitä kääntäneen, hänen menettelyään tulisi arvioida pahoinpitelyn tai enintään törkeän pahoinpitelyn yrityksenä huomioon ottaen, ettei tilanteessa liene aiheutunut mitään konkreettista vaaraa kenenkään hengelle tai terveydelle”, miehen kirjallisessa vastauksessa käräjäoikeudelle sanotaan.