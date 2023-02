Poliisi: Isossa Omenassa kuollut nainen oli lähestynyt hänestä turvahenkilöstölle ilmoittanutta miestä jo aiemmin

Poliisin mukaan voimankäyttötilanteessa kuollut nainen oli kuluvana vuonna poistettu jo kahdesti Espoossa sijaitsevasta Ison Omenan kauppakeskuksesta.

Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa tammikuussa voimankäyttötilanteessa kuollut nainen oli poliisin mukaan lähestynyt jo aiemmin miestä, joka teki hänestä ilmoituksen kauppakeskuksen turvallisuushenkilöstölle.

Naisesta ilmoituksen tehnyt oli poliisin mukaan aiemmin kokenut naisen lähestymiset ahdistavina. Poliisi tiedotti tiistaina siitä, mitä mies oli poliisille kuulusteluissa kertonut.

Tutkinnanjohtaja Jyrki Kallion mukaan mies on kertonut tapahtumista omasta näkökulmastaan kattavasti.

”Mies kertoi, että nainen oli lähestynyt häntä kauppakeskuksessa lukuisia kertoja jo ennen päivän 7.1. tapahtumia. He tiesivät toisensa nimenomaan näiden naisen aloitteesta eri päivinä tapahtuneiden lähestymisten kautta”, Kallio sanoo poliisin tiedotteessa.

Miehen mukaan naisen toiminta ei ole ollut fyysisesti uhkaavaa. Nainen oli miehen mukaan ottanut häntä kerran kiinni käsivarresta mutta tästä ei ollut seurannut mitään vammoja miehelle.

Poliisin mukaan kauppakeskuksen turvallisuusalan työntekijät olivat kuluvana vuonna poistaneet naisen jo aiemmin kahdesti Isosta Omenasta.

Mies kertoi naisen liittyneen seuraansa vastoin miehen tahtoa

Mies kertoi poliisin kuulusteluissa, että nainen oli lauantaina 7. tammikuuta liittynyt kutsumatta hänen seuraansa. Mies kertoi poliisille kääntyneensä turvallisuushenkilöstön puoleen, jotta he auttaisivat häntä poistumaan paikalta ilman, että nainen seuraa. Poliisille mies on kertonut, ettei hän ollut pyytänyt henkilöstöä poistamaan naista kauppakeskuksesta.

Poliisin mukaan yksi turvallisuusalan työntekijä oli lähtenyt miehen kanssa pois tilanteesta, ja nainen oli kävellyt heidän perässään. Naista oli kävellyt vastaan kaksi muuta turvallisuusalan työntekijää. Tästä kohtaamisesta seurasi lopulta voimankäyttötilanne, jonka yhteydessä 35-vuotias nainen kuoli. Poliisi on aiemmin kertonut, ettei nainen ollut käyttäytynyt turvallisuushenkilöstöä vastaan fyysisesti uhkaavasti.

Naisesta ilmoittanut mies ei itse nähnyt kuolemaan johtaneita tapahtumia, koska hän oli poliisin mukaan jatkanut matkaansa toisaalle.

Poliisi pyrkii kuulemaan ihmistä, joka on nähnyt miehen ja naisen aiempia kohtaamisia. Sama sivullinen oli poliisin mukaan todennäköisesti nähnyt myös tilanteen, joka kiinniottoa oli edeltänyt. Poliisin mukaan tapahtumien kulku näkyy kaikkineen videotallenteilla.

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii naisen kuolemaa kuolemantuottamuksena. Epäiltynä on neljä kauppakeskus Isossa Omenassa työskennellyttä turvallisuusalan työntekijää. Kallio on aiemmin kertonut, että epäiltyjen joukossa on sekä vartijoita että järjestyksenvalvojia.