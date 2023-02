KRP:n tutkinnanjohtaja: Vastaamon tietomurrosta epäillyn kiinniotossa Ranskassa oli onnea mukana

KRP vahvistaa ranskalaismedian tiedot, että epäilty otettiin kiinni Vastaamo-tutkintaan liittymättömän ilmoituksen takia.

STT

Keskusrikospoliisin (KRP) rikoskomisario Marko Leponen vahvisti maanantaina, että Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillyn miehen kiinniottoon Ranskassa johti ilmoitus, joka ei liittynyt Vastaamo-tutkintaan.

Ranskalaismedia Actu.fr:n mukaan epäilty otettiin kiinni kotihälytystehtävän yhteydessä. Artikkelin mukaan poliisi meni asuntoon Courbevoien kuntaan Pariisin lähelle perjantaina, kun nainen kertoi ystävänsä riidelleen kumppaninsa kanssa. Nainen epäili kotiväkivaltaa.

Poliisi saapui asunnolle, jossa ei artikkelin mukaan epäillystä väkivallasta ollut viitteitä. Sen sijaan asunnossa ollut mies näytti poliisille romanialaisia henkilöllisyyspapereita, mutta poliisi tarkasti miehen tiedot. Kävikin ilmi, että mies oli Vastaamo-tietomurrosta epäilty suomalaismies.

”Se, mitä asunnossa on tapahtunut, tai minkälaisiin tapahtumiin (hälytys) liittyi, sitä en voi vahvistaa. Sen voin sanoa, että poliisi on mennyt tehtävälle yksityisasuntoon hälytyksen perusteella, ja sitten on selvinnyt, että siellä oleva henkilö on meidän etsintäkuuluttama”, Leponen sanoi.

Kuulustelut käydään vasta Suomessa

Leposen mukaan poliisi oli jo jonkin aikaa epäillyt miehen oleskelevan Ranskassa.

”Olimme joitain viikkoja tehneet tiiviisti yhteistyötä Ranskan viranomaisten kanssa, ja meillä on ollut jonkinlainen käsitys siitä, missä epäilty on. Mutta kuten aina tällaisessa operaatiossa, jossa etsitään henkilöä, jonka sijaintia ei tiedetä, onnella ja tuurilla on välillä jopa merkittävä rooli.”

”Nyt meidän onneksemme kävi näin, että henkilön olinpaikka paljastui hänen oman toimintansa takia, jos näin voi sanoa.”

KRP odottaa nyt, että Ranskan viranomaiset käsittelevät miehen luovutuksen Suomeen. Leposen mukaan aikataulua tälle on vaikea arvioida.

”Eri maissa on eri prosessi sille, miten tällainen asia käsitellään. Sen kanssa pitää elää ja odottaa rauhassa, että kansallinen prosessi Ranskassa saadaan läpikäytyä. Esitutkintatoimet suoritetaan sitten Suomessa, kun hänet saadaan tänne.”