Vastaamon tietomurrosta epäilty Julius Kivimäki otettiin kiinni Ranskassa

Epäilty 25-vuotias mies on otettu kiinni Ranskassa eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla.

Vastaamon tietomurrosta epäillyn hakkerin tiedot löytyvät Europolin Most Wanted -listalta.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäilty 25-vuotias mies otettu kiinni Ranskassa, tiedottaa keskusrikospoliisi.

Tietomurrosta epäilty mies on tullut tunnetuksi nimellä Julius Kivimäki. Lokakuun vangitsemistiedoissa hänen nimekseen mainitaan Aleksanteri Tomminpoika Kivimäki.

Mies otettiin kiinni eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla. Poliisi etsintäkuulutti epäillyn lokakuussa 2022.

Poliisi kertoo käynnistävänsä välittömästi toimenpiteet epäillyn luovuttamiseksi Suomeen. Ranskan poliisi vastaa epäillyn säilyttämisestä luovuttamiseen asti.

”Luovutusprosessin aikataulu riippuu monesta seikasta, joten tässä vaiheessa on haastava arvioida, milloin epäilty saadaan Suomeen”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen tiedotteessa.

Epäilty vangittiin poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa lokakuussa 2022 todennäköisin syin epäiltynä törkeän kiristyksen yrityksestä, törkeästä tietomurrosta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Kun epäilty on luovutettu Suomeen, asiassa tulee järjestää Suomessa uusi vangitsemiskäsittely. Leposen mukaan tavoitteena on päästä kuulustelemaan epäiltyä mahdollisimman pian. Asian esitutkinta on edelleen kesken.

Vastaamon tietomurto paljastui, kun asiakkaiden arkaluonteisia tietoja alkoi ilmestyä pimeään verkkoon pala palalta. Verkkoon päätyi tuhansien asiakkaiden tietoja. Vastaamo asetettiin konkurssiin helmikuussa 2021.