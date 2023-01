Kolmesta Sastamalan keskustan liikkeestä vietiin tuhansien eurojen omaisuus – Poliisi poikkeuksellisesta murtoaallosta: ”Omaan tarpeeseen ei ole varastettu”

Vuodenvaihteen tienoilla Sastamalan keskusta-alueella tapahtui myös kaksi muuta murtoa, mutta niiden yhteyttä nyt tehtyyn murtosarjaan poliisi ei ole kyennyt osoittamaan.

Sastamalan keskustassa on murtauduttu keskiviikon 25. tammikuuta ja torstain 26. tammikuuta välisenä yönä useampaan liikkeeseen.

Poliisi tiedotti perjantaiaamuna kolmesta Puistokadulla tapahtuneesta murrosta. Murron kohteeksi on joutunut vaateliike ModaVilla, urheiluliike NeonSport sekä kauneushoitola Kuvastin.

Ensimmäisestä on viety runsaasti kalliita merkkivaatteita ja -laukkuja, muun muassa Tommy Hilfigerin, Marc O’Polon ja Calvin Kleinin tuotteita. NeonSportista varkaiden mukaan lähti käteistä rahaa sekä erilaisia tuotteita, kuten lasten pyöräilykypäriä, frisbeegolfkiekkoja ja aikuisten lenkkareita.

Kuvastimesta murtautujat saivat saaliikseen rahaa.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Antti Leppilahti sanoo, että murtojen tekoaika on tarkentunut poliisin tutkimuksissa torstain vastaiseen yöhön kello 1.30-3.30 välille. Poliisin mukaan liikkeellä on täytynyt olla useampi tekijä.

”Esimerkiksi ModaVillasta on viety paljon merkkivaatteita. Tekijöillä on tarvinnut olla paljon kantamuksia. Sitä ei ole yksi ihminen pystynyt tekemään. Todennäköisesti heillä on ollut myös ajoneuvo, jolla ovat liikkeellä olleet”, Leppilahti sanoo.

Poliisi uskoo, että teoilla on voinut olla silminnäkijöitä.

”Liikkeet ovat pääkadun varrella, tekoihin on mennyt aikaa ja kadulla on ollut liikennettä tuohon aikaan”, Leppilahti sanoo.

Poikkeuksellinen murtoaalto

Poliisi ei tässä vaiheessa kerro tutkinnallisista syistä enempää murtojen tekotavasta. Leppilahti toteaa kuitenkin, että nyt tapahtunut murtoaalto on poikkeuksellinen Sastamalassa.

Viittaako tämä kenties ammattimaiseen rikollisuuteen?

”En usko. Se on terminä vähän hankala. Mutta tekijät ovat tienneet, mitä ovat tekemässä.”

Anastetun omaisuuden arvo nousee tapauksissa useisiin tuhansiin euroihin, mutta kokonaissumma tarkentuu vielä tutkinnan edetessä. Anastetut tuotteet ovat joka tapauksessa sellaisia, jotka pystyy helposti muuttamaan rahaksi, esimerkiksi erilaisilla nettimyyntikanavilla.

”Ne ovat tuotteita, joilla on myyntiarvoa. Omaan tarpeeseen ei ole varastettu.”

Sastamalassa on vuodenvaihteen tienoilla tapahtunut myös kaksi muuta murtoa keskusta-alueella.

”Niiden yhteyttä näihin ei ole pystytty osoittamaan”, Leppilahti toteaa.

Poliisi toivoo nyt vihjeitä silminnäkijöiltä, jotka ovat mahdollisesti havainneet jotain epäilyttävää tapahtumapaikkojen läheisyydessä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Vihjeet voi lähettää poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen rikosvihjeet. pirkanmaa.sisa-suomi@poliisi.fi.