Valkeakosken seksuaalirikossarjasta on nostettu syytteitä, tiedottaa Syyttäjälaitos. Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkimassa seksuaalirikos­kokonaisuudessa asianomistajia on 118 henkilöä. Epäilty on 26-vuotias valkeakoskelainen mies.

Rikosten epäillään tapahtuneen pääosin sosiaalisessa mediassa. Joukossa on myös muutama teko, joissa epäilty on tavannut asianomistajan henkilökohtaisesti. Asianomistajat ovat pääosin 10–17-vuotiaita lapsia ja nuoria, mutta jutussa on myös joitakin täysi-ikäisiä asianomistajia. Tekojen epäillään tapahtuneen vuosina 2016–2021.

Rikosnimikkeet ovat törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, laiton uhkaus, huumausainerikos ja salakatselu.

Epäilty on vangittuna. Hän on pääosin kiistänyt teot.

Syyteharkinnan ovat tehneet erikoissyyttäjä Leena Koivuniemi ja aluesyyttäjä Jaana Linna. Pääkäsittely alkaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa 16. helmikuuta. Käsittelyyn on varattu 37 istuntopäivää.

Tuomittu aiemmin

Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario, tapauksen tutkinnanjohtaja Hannu Kallioniemi kertoi Aamulehdelle esitutkintavaiheessa, että valtaosa asianomistajista eli epäiltyjen rikosten uhreista on tyttöjä, mutta joukossa on joitakin poikiakin. Uhreista iso osa on valkeakoskelaisia, mutta heitä on myös muualta Pirkanmaalta ja Suomesta.

Epäilty on aiemmin tuomittu useista rikoksista Pirkanmaan käräjäoikeudessa vuosina 2013, 2015, 2016 sekä 2021 siitä alkaen, kun hän on ollut 17-vuotias. Hänet on tuomittu avunannosta ryöstöön, rattijuopumuksista, luvattomista käytöistä, vaarallisen esineen hallussapidoista, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisista oikeudetta, ajoneuvorikkomuksista ja huumausaineen käyttörikoksista. Tuomioina on ollut sakkoja sekä kahdesti ehdollista vankeutta.

Sisä-Suomen poliisi on tutkinut Pirkanmaalla myös toista suurta seksuaalirikossarjaa Kangasalla, ja tutkintaan on tulossa kaksi muuta seksuaalirikosten sarjaa Pirkanmaalta.

Juttuun lisätty 26.1.2023 kello 15.28 tietoja esitutkintavaiheen ajalta, epäillyn aiempi rikostausta ja muut tukinnassa olevat seksuaalirikossarjat.