Marraskuussa Tampereen Tammelassa tapahtunut epäilty törkeä ryöstö on syyteharkinnassa.

Aamulehti

Tampereen katuryöstöilmiöön ei ole niputettu Sisä-Suomen poliisissa uusia tapauksia. Tilanne on pysynyt samana vuodenvaihteesta.

Poliisi arvioi, että ilmiön merkistön täytti 23 nuorten tekemää ryöstörikosta 1. elokuuta 2022 lähtien. Nuorten ryhmät ryöstivät tai yrittivät ryöstää heille tuntemattomilta yksin liikkuneilta aikuisilta omaisuutta, kuten puhelimia, rahaa tai merkkivaatteita. Teot tehtiin eri puolilla kaupunkia yleisimmin viikonloppuöinä.

Tiedustelun ja ennaltaehkäisevän toiminnan rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisista sanoo, että vuoden alkupuoliskolla ei ole tehty Tampereella katuryöstöjä, joissa nuoret olisivat ryöstäneet aikuisia täysin sattumanvaraisesti. Hän arvioi, että ilmiöstä käyty yhteiskunnallinen keskustelu on vaikuttanut tilanteen rauhoittumiseen.

Osa epäillyistä alaikäisiä

Osassa tapauksia esitutkinta on jo tehty. Esimerkiksi 18. marraskuuta 2022 Tammelassa tapahtunut epäilty törkeä ryöstö on syyteharkinnassa. Teon jälkeen poliisi otti kiinni 18-vuotiaan miehen ja kolme 15–17-vuotiasta poikaa.

Pirkanmaan tutkintayksikköä johtava rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista sanoo, että osa jutuista on jo lähetetty syyttäjänvirastoon, osassa tukinta on kesken ja osassa epäillyt ovat olleet alaikäisiä, jolloin asian käsittely poliisissa on päättynyt. Alaikäisten rikosasiat ovat siirtyneet poliisilta sosiaaliviranomaisille. On myös sellaisia tapauksia, joissa epäiltyä ei ole saatu selville ja tutkinta on keskeytetty.

Poliisi ei ole tehnyt Niemisen mukaan tapauskohtaista tarkastelua siitä, missä tilassa tutkinnat ovat. Epäilyjä ei käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Nieminen sanoo, että tapaukset ovat tulleet eri aikoina, ja ne ovat menneet eri tutkinnanjohtajille.