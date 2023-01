Naantalilaisen hevostallin pitäjiä syytetään kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Syytteitä käsitellään käräjäoikeudessa touko-kesäkuussa.

STT

Naantalilaisen hevostallin vuonna 2021 uutisoiduista seksuaalirikosepäilyistä on nostettu syytteitä. Tallia pitänyttä pariskuntaa syytetään kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Lisäksi pariskunnan miestä syytetään kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta. Syytteitä on määrä käsitellä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa touko- ja kesäkuussa.

Syyttäjä Heli Haapalehto ei kommentoi tarkemmin syytteiden sisältöä eikä uhrien lukumäärää tai ikää.

”En voi sanoa muuta kuin että asianomistajia on useampia. Syytteiden sisältö on salassa pidettävää siihen asti kunnes ne luetaan käräjäoikeudessa, ja sielläkin varmasti vaaditaan, että käsittelykin on salassa pidettävä”, Haapalehto sanoi.

Turun Sanomat julkaisi toukokuussa 2021 jutun, jonka mukaan kymmeniä tyttöjä ja nuoria naisia olisi joutunut eriasteisten seksuaalisten tekojen kohteiksi tallilla kymmenen vuoden aikana. Poliisin tutkinnassa epäillyt teot ajoittuivat vuosiin 2013–2016.

Vuonna 1975 syntynyt mies ja vuonna 1979 syntynyt nainen olivat jonkin aikaa vangittuina tutkinnan alkuvaiheessa. STT ei ole tavoittanut epäiltyjä kommentoimaan asiaa. Vuoden 2021 toukokuussa pariskunnan nainen kiisti rikosepäilyt STT:lle ja sanoi, että väitteet seksuaalisista teoista ovat katkeroituneiden nuorten kosto.

Jutun myötä esiin tulleiden muiden tietojen takia valtakunnansyyttäjän toimisto teki erillisen selvityksen siitä, oliko Lounais-Suomen poliisi tehnyt lainvastaista yhteistyötä siviilihenkilöiden kanssa eläinsuojelun virkatehtävissä. Syyttäjä katsoi, ettei asiassa ollut aihetta aloittaa esitutkintaa.