Tutkinta jatkuu rikosnimikkeellä tappo. Syytteen nostamisen määräpäivä on 4. huhtikuuta, joten sairaalahoidossa olevan epäillyn kuulusteluilla ei ole kiire.

Aamulehti

Lielahdessa viime viikolla 17. tammikuuta Prisman parkkipaikalla tapahtuneella henkirikoksella on poliisin mukaan vajaa 10 silminnäkijää.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Sakari Tuominen Sisä-Suomen poliisista kertoo, että silminnäkijöiden kuulustelut jatkuvat ja lisäksi kartoitetaan, onko lisää tapahtumista jotain tietäviä henkilöitä, joiden henkilöllisyys ei ole vielä poliisin tiedossa.

”Parkkipaikalla on ollut paljon väkeä. Aina on mahdollista, että joku on nähnyt jotain, mitä ei vielä tiedetä. Työ jatkuu myös heidän metsästämisekseen.”

Tuomisen mukaan esitutkinnan perusteella on selkeää, että tapahtumiin ei ole liittynyt kolmen hengen seurueen lisäksi muita osallisia.

”Mitä on tapahtunut, on tapahtunut seurueen välillä. Tapahtumia joudutaan perkaamaan pitkän aikaa.”

Epäilty tehohoidossa

Henkirikoksesta epäilty 18-vuotias tamperelaismies vangittiin torstaina todennäköisin syin epäiltynä taposta. Vangitseminen tapahtui sairaalassa, jossa epäilty on ollut teho-hoidossa tappelussa teräaseesta saamiensa vammojen vuoksi.

”Epäilty on ennen vangitsemista saatu kerran kuulusteltua, siinä ollaan”, Tuominen kertoo. Tutkinnanjohtaja ei kerro, mitä kuulusteluissa selvisi. ”Tässä vaiheessa voidaan kommentoida että riittävästi, mutta ei sen tarkemmin.”

Seurueen kolmas mies vapautettiin kuulustelujen jälkeen henkirikosta seuraavana päivänä keskiviikkona. Toisensa entuudestaan tuntenut kolmen nuoren tamperelaismiehen seurue tuli Prisman pihalle samalla kyydillä. Sen jälkeen tarkka tapahtumien kulku on vielä poliisille epäselvä.

”Tapahtumat on käyty näiden kahden välillä, ja se kolmas ei sinällään siihen liity.”

Tuominen ei tutkinnallisista syistä kommentoi, ovatko epäillyn ja kolmannen henkilön kertomukset olleet yhteneväisiä.

Syyte nostettava 4. huhtikuuta

Tutkinta jatkuu edelleen rikosnimikkeellä tappo. Syytteen nostamisen määräpäivä on 4. huhtikuuta, joten sairaalahoidossa olevan epäillyn kuulusteluilla ei ole kiire.

”Kuulemista katsotaan epäillyn tilanteen mukaan. Sitten kun se on mahdollista ja järkevää, niin se tehdään.”

Tutkinta jatkuu normaalein esitutkinnan keinoin, eli epäillyn ja todistajien kuulemisella ja teknisen tutkinnan lausunnoilla.

”Sen jälkeen pohditaan, onko vielä jotain sellaista näyttöä, mitä voidaan vielä hankkia ja saada asiaa selvitettyä.”