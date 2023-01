Uutta tietoa Lielahden taposta: epäillyn vangitsemisistunto käydään sairaalassa, tunsi uhrinsa entuudestaan

Tutkinnanjohtajan mukaan osapuolet tulivat rikospaikalle samalla autolla ja tunsivat toisensa entuudestaan.

Aamulehti

Tampereen Lielahden tiistaisesta henkirikoksesta epäiltyä miestä ei ole vieläkään päästy kuulemaan. Teräaseesta vammoja saanutta, sairaalassa olevaa epäiltyä yritetään kuulla tänään torstaina, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Sakari Tuominen Sisä-Suomen poliisista.

Tuomisen mukaan mieskolmikko tuli rikospaikalle Lielahden Prisman parkkipaikalle samalla autolla. Kaikki tunsivat toisensa entuudestaan. ”Siinä on kahden välille syntynyt jonkinlainen konflikti. Mikä siihen on johtanut, mitkä ovat yksityiskohtaiset syyt, on tutkinnassa edelleen.”

Paikalta otettiin kiinni myös seurueen kolmas henkilö. Tuomisen mukaan hänet on kuulusteltu keskiviikkona ja vapautettu. ”Nykytiedon mukaan hän ei osallistunut, eikä hän liity henkirikokseen.”

Asiaa tutkitaan tappona. Tuomisen mukaan epäilty on tarkoitus vangita perjantaina sairaalassa, eli käräjäoikeuden vangitsemisistunto järjestettäisiin sairaalan tiloissa.

Tutkinnassa selvinneiden tietojen mukaan henkirikos on ollut äkillinen teko, johon ei liity muita osallisia. Epäselvää on vielä, oliko teräaseita yksi vai useampia. Sekä surmansa saaneen että vammoja saaneen epäillyn vammat on aiheutettu teräaseella.