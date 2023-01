Poliisi pitää mahdollisena, että Ullanlinnan henkirikosepäily muuttuukin murhatutkinnaksi

Ullanlinnan henkirikoksesta epäilty mies on kuulusteluissa kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumien kulusta, kertoi tutkinnanjohtaja tiistaina.

STT

Poliisi selvittää, voiko Ullanlinnan henkirikos muuttua epäillystä taposta tekoasteeltaan vakavammaksi murhaksi.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Lehtonen Helsingin poliisista kertoi tiistaina STT:lle, että poliisi tutkii, oliko 48-vuotias mies suunnitellut vaimonsa hengen riistämistä etukäteen.

Lisäksi poliisi pitää avoimena sitä, voisiko teko muuttua tutkinnassa murhaksi sen erityisen raakuuden ja julmuuden tai sen keston perusteella. Lehtonen sanoo, että poliisi arvioi tätä sitten, kun uhrin kuolinsyyn selvittämisen tulokset ovat valmistuneet.

”Vielä ei ainakaan ole niin vahvoja viitteitä kumpaankaan suuntaan, että olisimme lähteneet muuttamaan nimikettä. Nämä elementit ovat tutkinnassa koko ajan läsnä, ja mietimme niitä”, hän sanoi.

Lehtonen ei avaa tarkemmin julkisuudessa sitä, millä tavalla miehen epäillään tehneen teon. Hän sanoo ainoastaan, että nainen kuoli ulkoisen väkivallan seurauksena.

”Epäilty on ollut kuulusteluissa sinänsä yhteistyökykyinen ja kertonut oman näkemyksensä tapahtumien kulusta. Tähän näkemykseen liittyy se, että hän on toiminnallaan aiheuttanut vaimonsa kuoleman”, sanoi Lehtonen.

Teon myöntämisestä ja rikosnimikettä koskevasta pohdinnasta kertoi aiemmin Hufvudstadsbladet.

Etsintävaltuutettu ollut mukana laite-etsinnöissä

Ullanlinnan henkirikos tuli ilmi joulukuun puolessavälissä, kun epäilty oli siirtämässä vaimonsa ruumista autoonsa Etelä-Helsingissä. Lehtonen ei avaa sitä, mitä epäilty oli aikeissa tehdä ruumiille.

Epäilty on ammatiltaan lääkäri, mikä on tutkinnanjohtajan mukaan hieman viivästyttänyt tutkintaa tavallisesta. Tämä johtuu siitä, että osassa laite- ja kotietsinnöistä on ollut mukana etsintävaltuutettu valvomassa, ettei mahdollisten potilaiden yksityisyydensuojaa loukata tutkinnassa. Tutkijoiden ja etsintävaltuutetun aikataulujen sovittaminen on pitkittänyt tutkintaa.

”Toimenpiteissä, joissa kestää normaalisti viikko, voi kestää tämän vuoksi useampi viikko”, Lehtonen sanoi.

Epäilty on tällä hetkellä vangittuna.