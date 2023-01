Juupajoen piirityksen epäiltyä miestä on päästy kuulemaan – Tämä tapauksesta tiedetään nyt

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Luhtaniemi vastaa kysymyksiin, mitä Juupajoen piirityksen aiheuttaneen miehen rikosepäilyt pitävät sisällään.

Aamulehti

Poliisi epäilee Juupajoen piirityksen aiheuttaneen miehen riistäneen toisen ihmisen vapauden. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Luhtaniemi Sisä-Suomen poliisista ei ota kantaa, mistä epäilyssä tarkalleen ottaen on kyse. Hän viittaa rikoslakiin, jossa vapaudenriiston tunnusmerkkejä on sulkeminen sisään johonkin tilaan, sitominen, kuljettaminen tai muulla tavoin liikkumisvapauden riistäminen tai eristäminen.

Luhtamäki kertoo Aamulehdelle tiistaiaamuna, että miestä epäillään lukuisista rikoksista. Rikosnimikkeinä tutkinnassa ovat törkeä pahoinpitely, laiton uhkaus, vapaudenriisto, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, ampuma-aserikos ja huumausainerikos.

Aamulehden useista eri lähteistä saamien tietojen mukaan Juupajoella sunnuntaina kiinni otettu on Henri Pekka Juhani Åman, jolla on rankka rikostausta. Vuonna 1977 syntynyt Åman on tuomittu aiemmin muun muassa väkivaltarikoksista.

Vuonna 2017 hänet tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa kuuden ja puolen vuoden vankeuteen muun muassa törkeästä ryöstöstä, ampuma-aserikoksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Yksi rikosnimike on laiton uhkaus. Kuka on ollut uhkauksen kohteena?

”Asianomistajaa on uhattu”, Luhtaniemi sanoo.

Milla tavalla on uhattu?

”Laittoman uhkauksen tunnusmerkeissä sanotaan, että uhattavalla on perusteltu syy epäillä oman hengen, terveyden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa.”

Luhtaniemi ei ota kantaa siihen, oliko epäilty huumeiden vaikutuksen alaisena tekojen aikana. Hän myöskään kommentoi sitä, oliko asunnossa huumeita.

Åman on aiemmin kertonut Pirkanmaan käräjäoikeudessa lopettaneensa päihteiden käytön, kun tätä vaadittiin uudelleen vangittavaksi ehdonalaisen vapauden aikana.

Luhtaniemen mukaan sekä epäiltyä että rikoksen asianomistajaa on kuultu. ”Epäiltyä on kuultu asiassa ja hän on selvittänyt asiaa. Sen tarkemmin en kommentoi.”

Esitutkinta etenee koko ajan, ja tapahtumien kulku tarkentuu koko ajan.